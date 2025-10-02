الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مبابي يزين قائمة فرنسا لتصفيات «مونديال 2026»

مبابي يزين قائمة فرنسا لتصفيات «مونديال 2026»
2 أكتوبر 2025 19:30

 
باريس (د ب أ)

اختار ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، 23 لاعباً استعداداً لمواجهة أذربيجان وأيسلندا، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأذري في العاشر من أكتوبر الجاري في باريس، قبل أن يسافر إلى آيسلندا لمواجهة منتخبها بعد ذلك بثلاثة أيام.
ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد ست نقاط بعد فوزه في مباراتين، ويأتي خلفه منتخب آيسلندا برصيد ثلاث نقاط، ويحتل منتخب أوكرانيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متفوقاً بفارق الأهداف عن أذربيجان في المركز الرابع والأخير.
ويسعى المنتخب الفرنسي لتحقيق فوزين من أجل الاقتراب خطوة نحو كأس العالم التي فاز بلقبها مرتين 1998 و2018، ووصل النهائي في أربع مناسبات بها أعوام 1998 و2006 و2018 و2022 .
وتضم قائمة المنتخب الفرنسي لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان)، برايس سامبا (رين)، مايك ماينان (ميلان)، لوكاس ديني (أستون فيلا)، مالو جوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جوليس كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ)، إدواردو كامفينجا (ريال مدريد)، مانو كوني (روما)، مايكل أوليزي (بايرن ميونيخ)، أدريان رابيو (ميلان)، كيربين تورام (يوفنتوس)، ماجنوس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، كينجسلي كومان (النصر)، هوجو إيكتيكي (ليفربول)، جان فيليب ماتيتا (باريس سان جيرمان)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، كريستوفر نكونكو (ميلان).

