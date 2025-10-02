سائق ماكلارين يتحدث عن «الدروس القاسية»



سنغافورة (أ ف ب)



أقرّ الأسترالي أوسكار بياستري سائق ماكلارين أنه تعلم «دروسا قاسية» من الحادث الذي تعرض له في باكو، بينما يسعى للعودة إلى مسار الانتصارات في جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا-1.

واصطدم بياستري متصدر الترتيب العام برصيد 324 نقطة، بالحواجز مرتين خلال الجولة الماضية في أذربيجان، الأولى في التجارب الحرة ثم في اللفة الأولى من السباق بعد انطلاقة خاطئة ما أدى إلى انسحابه.

وأنهى هذا الحادث سلسلة من 34 سباقاً متتالياً للأسترالي حلّ خلالها ضمن جدول ترتيب النقاط، في حين عوض زميله ومنافسه الرئيس على اللقب البريطاني لاندو نوريس خيبة الأمل التي مني بها فريقه الساعي لحسم لقب الصانعين للعام الثاني توالياً، بوصوله في المركز السابع.

وقال بياستري للصحفيين «لا نريد أن نحظى بعطلات نهاية أسبوع مثل باكو، ونعرف أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بذلك».

وأضاف «بالتأكيد، من جانبي كانت هناك بعض الدروس الصعبة التي كان عليّ أن أتعلمها، لكن أعتقد أننا كفريق تعرفنا أيضاً على بعض الفرص من عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة التحسن، وهذا دائما أمر مهم».

واستفاد الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، الفائز في إيطاليا وأذربيجان من تراجع أداء منافسَيه ليقلّص سائق ريد بول الفارق مع بياستري إلى 69 نقطة، مع بقاء سبعة سباقات وثلاثة سباقات سبرينت حتى نهاية الموسم.

ومع حصول الفائز بسباق يوم الأحد على 25 نقطة، إضافة إلى منح ثماني نقاط إضافية للفائز بسباق السبرينت يوم السبت، اعترف بياستري بأن فيرستابن يملك متسعاً من الوقت لمواصلة الضغوطات عليه.

وأردف الأسترالي ابن الـ 24 عاماً الساعي خلف لقبه العالمي الأول «استناداً إلى آخر سباقين، أعتقد أن ريد بول وماكس سيكونان قويين مجدداً»، متعهداً بترك «قيادته الفوضوية» في باكو خلفه.

وتابع: «لا يوجد شيء جذري يحتاج أن يتغير أو سأعمل على تبديله، خلال 16 أو 17 عطلة نهاية أسبوع، ما كنت أفعله سار بشكل جيد جداً، إذا تمكنت من ضمان الحفاظ على تركيزي بالنسبة للأمور التي سارت بشكل جيد، ستستمر النتائج في الاتجاه عينه».