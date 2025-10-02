الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هاميلتون يشكر الجميع على المواساة

هاميلتون يشكر الجميع على المواساة
2 أكتوبر 2025 20:21


سنغافورة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سائق ماكلارين يتحدث عن «الدروس القاسية»
اتهام بطلة العالم في البياثلون بسرقة بطاقات ائتمان


شكر بطل العالم 7 مرات البريطاني لويس هاميلتون جميع أفراد عائلة «الفورمولا-1» على رسائل الدعم التي قدموها له عقب وفاة كلبه المحبوب، قائلاً إن الاستجابة كانت «مؤثرة للغاية».
وقال هاميلتون، إن قراره بوضع حد لحياة كلبه الذي يدعى روسكو، البالغ من العمر 12 عاماً، كان «أصعب قرار» في حياته يوم الأحد بعد إصابته بالتهاب رئوي.
ونُشرت آلاف رسائل التعاطف من المشجعين والزملاء السائقين وفرق «الفورمولا-1» على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاة روسكو، الوجه المألوف في حلبة السباق، بين ذراعي هاميلتون.
وقال هاميلتون للصحفيين في حلبة مارينا باي قبل سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة الأحد «كان من المؤثر حقاً أن أرى عدد الأشخاص الذين اعربوا عن تأثرهم».
وأضاف «كان (روسكو) أهم شيء في حياتي، لذلك كانت تجربة صعبة للغاية».
وكان سائق فيراري البريطاني قد غاب عن اختبار إطارات «الفورمولا-1» في إيطاليا الأسبوع الماضي ليكون مع حيوانه الأليف المريض، لكنه عاد إلى فريقه لسباق سنغافورة هذا الأسبوع.
كان روسكو حاضراً بشكل منتظم في فعاليات «الفورمولا-1» وحفلات توزيع الجوائز منذ أن تبناه هاميلتون عام 2013.

 

الفورمولا-1
بطولة العالم
بطولة العالم للفورمولا-1
لويس هاميلتون
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©