هاميلتون يشكر الجميع على المواساة



سنغافورة (أ ف ب)



شكر بطل العالم 7 مرات البريطاني لويس هاميلتون جميع أفراد عائلة «الفورمولا-1» على رسائل الدعم التي قدموها له عقب وفاة كلبه المحبوب، قائلاً إن الاستجابة كانت «مؤثرة للغاية».

وقال هاميلتون، إن قراره بوضع حد لحياة كلبه الذي يدعى روسكو، البالغ من العمر 12 عاماً، كان «أصعب قرار» في حياته يوم الأحد بعد إصابته بالتهاب رئوي.

ونُشرت آلاف رسائل التعاطف من المشجعين والزملاء السائقين وفرق «الفورمولا-1» على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاة روسكو، الوجه المألوف في حلبة السباق، بين ذراعي هاميلتون.

وقال هاميلتون للصحفيين في حلبة مارينا باي قبل سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة الأحد «كان من المؤثر حقاً أن أرى عدد الأشخاص الذين اعربوا عن تأثرهم».

وأضاف «كان (روسكو) أهم شيء في حياتي، لذلك كانت تجربة صعبة للغاية».

وكان سائق فيراري البريطاني قد غاب عن اختبار إطارات «الفورمولا-1» في إيطاليا الأسبوع الماضي ليكون مع حيوانه الأليف المريض، لكنه عاد إلى فريقه لسباق سنغافورة هذا الأسبوع.

كان روسكو حاضراً بشكل منتظم في فعاليات «الفورمولا-1» وحفلات توزيع الجوائز منذ أن تبناه هاميلتون عام 2013.