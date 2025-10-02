الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كلوزه مهدد بالإقالة!

كلوزه مهدد بالإقالة!
2 أكتوبر 2025 20:29

 
لندن (د ب أ)

يواجه ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي لمنتخب ألمانيا لكرة القدم والفائز بكأس العالم، مهمة حياة أو موت مدرباً لفريق نورمبرج، الجمعة، بعد البداية السيئة لناديه بدوري الدرجة الثانية الألماني.
ويحتل نورمبرج المركز الثالث من القاع في ترتيب المسابقة برصيد أربع نقاط، بعد خوضه لقاءاته السبعة الأولى هذا الموسم، وربما تنهي هزيمة الفريق الجمعة أمام فورتونا دوسلدورف، فترة ولايته للفريق.
وصرح كلوزه: «يدرك اللاعبون أن الوقت قد حان لتقديم أداء جيد، لكن الأمر دائما يتطلب تضافر الجهود».
وتولى كلوزه، الذي توج بكأس العالم عام 2014 بالبرازيل، حينما كان لاعباً مع منتخب ألمانيا، مهمة تدريب نورمبرج الموسم الماضي، حيث قاد الفريق للمركز العاشر. وعانى الفريق من البداية المخيبة في مطلع الموسم الجديد، وبالنظر إلى مصيره، قال كلوزه إن كرة القدم لا تزال رياضة تعتمد على النتائج، وإنه من الواضح أن المدرب موضع تساؤل بسبب النتائج السيئة.
وتلقى نورمبرج خسارة قاسية صفر - 3 أمام ضيفه هيرتا برلين، فيما قال جوتي تشاتزيالكسيو، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة بالنادي، لصحيفة (بيلد) الألمانية إن المباراة التي ستقام بمدينة دوسلدورف حاسمة فيما يتعلق بترتيب الفريق.

 

