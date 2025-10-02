الرقابة الاقتصادية تخفض 650 مليون يورو ديوناً في «الليجا»!



مدريد (الاتحاد)



تواصل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) تعزيز الاحتراف في كرة القدم العراقية من خلال مشروعها الاستشاري مع الاتحاد العراقي، حيث استضافت «الليجا» في مدريد ورشة حول الرقابة الاقتصادية، حضرها ممثلو تسعة أندية عراقية، مع انضمام ممثلي عشرة أندية أخرى عبر الإنترنت.

بدأت الورشة بالتركيز على الإدارة المالية والاستدامة التنافسية والرقابة الاقتصادية وتم خلالها تقديم إرشادات حول كيفية تطبيق هذه المبادئ في الأندية العراقية، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من الآليات المصممة لمساعدة الأندية على تحقيق الإيرادات.

تُظهر تجربة «الليجا» أن تطبيق نموذج صارم للرقابة الاقتصادية والإدارة الاحترافية يُحدث نقلة نوعية في المسابقات، ففي إسبانيا، خفّض هذا النظام ديون الأندية المتأخرة لدى الإدارات العامة من أكثر من 650 مليون يورو إلى 3 ملايين يورو فقط، كما ألغى 89 مليون يورو من رواتب اللاعبين غير المدفوعة، محققاً بذلك مستوى من الاستدامة والملاءة المالية يُعَدّ اليوم معياراً على الصعيد الدولي، تُمثّل هذه الورشة خطوة مهمة أخرى في التحالف الاستراتيجي بين رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» والاتحاد العراقي لكرة القدم، وهو تحالف تأسس من خلال اتفاقية استشارية مع «الليجا» في العراق، وتُواصل هذه المبادرة تحقيق إنجازاتٍ بارزة في مجال الاحترافية في منظومة كرة القدم في البلاد.

يُشكل هذا المشروع في العراق جزءاً من استراتيجية «الليجا» الاستشارية الدولية، والتي طوّرت في السنوات الأخيرة مبادرات في دول مثل السعودية، والصين، وبيرو، وكوستاريكا، وتستند جميع هذه المبادرات إلى النموذج الإسباني، وهي مُصمّمة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحلية في مجالات رئيسية.