الجمعة 3 أكتوبر 2025
مبابي لاعب الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا

مبابي لاعب الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا
2 أكتوبر 2025 21:37

نيون (د ب أ)

اختير النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لاعب الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، أن مبابي تفوق على كل من الدنماركي راسموس هويلوند، لاعب نابولي الإيطالي، والنرويجي ينس بيتر هاوجي، لاعب فريق بودو جليمت النرويجي، ومواطنه إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، في التصويت الذي جرى لاختيار أفضل لاعب في الجولة.
وتقمص مبابي دور البطولة بعدما أحرز 3 أهداف (هاتريك)، قاد بها ريال مدريد لتحقيق انتصار كاسح 5 - صفر على مضيفه كايرات ألماتي الكازاخي، ليرفع الفريق الملكي رصيده إلى 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن.
ويحتل الريال المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف خلف بايرن ميونيخ الألماني (المتصدر)، فيما يتفوق بفارق الأهداف أيضاً على باريس سام جيرمان الفرنسي (حامل اللقب) وإنتر ميلان الإيطالي وكارابك أجدام الأذربيجاني، التي تساوت معه في الرصيد ذاته.

