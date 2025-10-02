الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نونو يرفض غلق الباب في وجه لاعب وستهام

نونو يرفض غلق الباب في وجه لاعب وستهام
2 أكتوبر 2025 21:57

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليفربول «المتراجع» يضع سلوت أمام «التحديات الملحة»!
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم


لم يغلق نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني الجديد لفريق وستهام يونايتد، الباب أمام عودة جيمس وارد-براوس للنادي من جديد.
واستبعد المدرب البرتغالي لاعب الوسط الإنجليزي، وارد-براوس من التشكيلة، التي خاضت مباراة الفريق ضد مضيفه إيفرتون، التي انتهت بالتعادل 1-1 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين الماضي، وشهدت أول ظهور لنونو في المسابقة العريقة مع الفريق اللندني.
وبدا مستقبل وارد-براوس «30 عاماً» قاتماً منذ تولي نونو المسؤولية خلفاً لجراهام بوتر، حيث كان المدرب قد ضمه على سبيل الإعارة إلى فريقه السابق نوتينجهام فورست الموسم الماضي، قبل أن يقطع إعارته في يناير الماضي.
ومع ذلك، قال نونو، في تصريحات أدلى بها قبل لقاء الفريق المرتقب ضد مضيفه أرسنال، السبت «ما أراه هو أننا نحاول التعرف على اللاعبين في أسرع وقت ممكن، بأفضل ما يمكننا، حتى نتمكن من اتخاذ القرارات والحلول المناسبة».
أضاف مدرب وستهام في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، «لم يشارك جيمس، لنرى ما سيحدث، لدينا حصة تدريبية أخرى».
وأوضح «لدينا دائماً نفس العقلية، ما يحتاجه الفريق، وما نريده، سيكون موسماً طويلاً.
من السابق لأوانه تحديد توقعاتنا. نحتاج أن يكون الفريق جاهزاً وسليماً».
واختتم نونو تصريحاته قائلا «اليوم، عملنا مع 22 لاعباً، غداً هو يوم اتخاذ القرارات».
ويعاني وستهام من انطلاقة متعثرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط بعد انتهاء 6 مراحل من عمر المسابقة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
وستهام
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©