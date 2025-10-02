نونو يرفض غلق الباب في وجه لاعب وستهام



لندن (د ب أ)



لم يغلق نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني الجديد لفريق وستهام يونايتد، الباب أمام عودة جيمس وارد-براوس للنادي من جديد.

واستبعد المدرب البرتغالي لاعب الوسط الإنجليزي، وارد-براوس من التشكيلة، التي خاضت مباراة الفريق ضد مضيفه إيفرتون، التي انتهت بالتعادل 1-1 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين الماضي، وشهدت أول ظهور لنونو في المسابقة العريقة مع الفريق اللندني.

وبدا مستقبل وارد-براوس «30 عاماً» قاتماً منذ تولي نونو المسؤولية خلفاً لجراهام بوتر، حيث كان المدرب قد ضمه على سبيل الإعارة إلى فريقه السابق نوتينجهام فورست الموسم الماضي، قبل أن يقطع إعارته في يناير الماضي.

ومع ذلك، قال نونو، في تصريحات أدلى بها قبل لقاء الفريق المرتقب ضد مضيفه أرسنال، السبت «ما أراه هو أننا نحاول التعرف على اللاعبين في أسرع وقت ممكن، بأفضل ما يمكننا، حتى نتمكن من اتخاذ القرارات والحلول المناسبة».

أضاف مدرب وستهام في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، «لم يشارك جيمس، لنرى ما سيحدث، لدينا حصة تدريبية أخرى».

وأوضح «لدينا دائماً نفس العقلية، ما يحتاجه الفريق، وما نريده، سيكون موسماً طويلاً.

من السابق لأوانه تحديد توقعاتنا. نحتاج أن يكون الفريق جاهزاً وسليماً».

واختتم نونو تصريحاته قائلا «اليوم، عملنا مع 22 لاعباً، غداً هو يوم اتخاذ القرارات».

ويعاني وستهام من انطلاقة متعثرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط بعد انتهاء 6 مراحل من عمر المسابقة.