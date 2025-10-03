ديشامب يدعم «البطاقة الخضراء» ويدعو إلى استغلالها

باريس (د ب أ)

قال ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، إنه يدعم القاعدة الجديدة المعروفة باسم "البطاقة الخضراء"، والتي يتم تجربتها حالياً في بطولة كأس العالم للشباب لأقل من 20 عاماً، المقامة في تشيلي.

وتتيح تلك القاعدة فرصة للمدربين للاعتراض على القرارات التي يتخذها الحكام والمطالبة باللجوء إلى تقنية حكم الفيديو "فار" بحد أقصى مرتين، وهو ما أبدى ديشامب ارتياحه له خلال مؤتمر صحفي، أمس.

وقال ديشامب: "سيكون هناك إيجابيات وسلبيات، إذا كان الأمر بحاجة إلى تطوير فسنستخدمها، لكنني لست من يتخذ تلك القرارات، لكن طالما أنها ستكون في سبيل تطوير اللعبة والحد من الأخطاء، سأعتبرها إيجابية".

وأضاف: "وبعد ذلك يجب علينا أن لا نسيء استخدامها، لكن حينما تكون لاعباً أو مدرباً من الصعب استيعاب الظلم، لذلك إذا سمحت تلك القاعدة بتقليل الظلم، فأي أمر لا يشوه كرة القدم يناسبني تماماً".