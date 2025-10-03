السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
رانجنيك يغادر المستشفى ويستعد لقيادة النمسا

رانجنيك يغادر المستشفى ويستعد لقيادة النمسا
3 أكتوبر 2025 08:17

برلين (د ب أ)

غادر رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا لكرة القدم، المستشفى ليصبح الآن جاهزاً لقيادة الفريق في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أكد متحدث باسم الاتحاد النمساوي لكرة القدم، أن رانجنيك غادر إحدى عيادات ولاية بافاريا.
وخضع رانجنيك لعدة عمليات جراحية في الكاحل، وأصيب خلال إحداها بنزلة برد، مما أدى إلى مضاعفات وبقاءه في مستشفى مورناو للعلاج. ويلعب منتخب النمسا ضد سان مارينو يوم الخميس المقبل، قبل أن يواجه رومانيا في 12 أكتوبر الجاري.
ولدى النمسا 12 نقطة حالياً، محققة العلامة الكاملة حتى الآن، حيث تتساوى في نفس الرصيد مع منتخب البوسنة والهرسك ضمن منافسات المجموعة الثامنة، لكن المنتخب النمساوي خاض مباراة أقل.
ويشار إلى أن متصدر المجموعة فقط سوف يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تصفيات كأس العالم
منتخب النمسا
