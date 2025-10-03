تحضيري «السلة الأميركي».. «نيكس» يتفوق على «سيكسرز» في أبوظبي

أبوظبي(أ ف ب)

فاز نيويورك نيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 99-84 أمس في قاعة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، التي تستضيف للعام الرابع توالياً مباراتين تمهيديتين، للموسم الجديد للدوري الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وأكد نيويورك نيكس الذي وصل في الموسم الماضي إلى نهائي المنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ ربع قرن، قبل أن يخسر السلسلة أمام إنديانا بيسرز 2-4، حسن تحضيراته، بعدما كان الأفضل في المباراة، في حين تأثر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بافتقاد خدمات نجميه الكاميروني الأصل جويل إمبيد وبول جورج بسبب الراحة.

وبعد بداية متكافئة في الربع الأول الذي انتهى بالتعادل 25-25، بسط نيويورك نيكس سيطرته في الثاني بعدما سجل 28 نقطة مقابل 18 لمنافسه لينهي الشوط الأول متقدماً 53-43.

وسجل نيويورك نيكس 28 نقطة في الربع الثالث مقابل 14، ولكن التغييرات التي أجراها في الرابع سمحت لسيكسرز بتقليص الفارق وإنهاء المباراة بالخسارة بفارق 15 نقطة 84-99.

وكان مايلز ماكبرايد (12 نقطة) وكارل أنتوني تاونز (11 نقطة) أفضل مسجلين في صفوف الفريق الفائز، واللاعب الشاب فالديس دريكسل إيجكوم من الباهامس (20 عاما) وتيريس ماكسي الأفضل عند الخاسر والمباراة برصيد 14 نقطة لكل منهما.

وتستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين للموسم الجديد منذ 2022 بموجب شراكة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المنظمة للحدث والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

وفي آخر ثلاث سنوات فاز أتلانتا هوكس على ميلووكي باكس (123-113 و118-109) في 2022، ومينيسوتا تمبروولفز على دالاس مافريكس (111-99 و104-96) في 2023، وبوسطن سلتيكس على دنفر ناجتس (107-103 و130-104) في 2024.