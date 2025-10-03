السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتدى صناعة الرياضة يختتم أعمال النسخة التاسعة في أبوظبي

منتدى صناعة الرياضة يختتم أعمال النسخة التاسعة في أبوظبي
3 أكتوبر 2025 09:00

أبوظبي (وام)

اختتمت أمس فعاليات النسخة التاسعة من منتدى صناعة الرياضة في أبوظبي، والذي أقيم على مدار يومين في قاعة مرسى ياس للمؤتمرات، بمناقشة أبرز القضايا والتوجهات المستقبلية لصناعة الرياضة إقليمياً وعالمياً.
وانطلقت المناقشات بجلسة حوارية مع أليكسيس أوهانيان، المؤسس المشارك لـ "ريديت" والمستثمر في الرياضة النسائية، حيث استعرض رحلته من ريادة الأعمال التقنية إلى الاستثمار في الرياضة، ثم تناول داني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة SURJ Sports Investment السعودية، دور المملكة في الاستثمار بمستقبل الرياضة.
كما عقدت جلسة نقاشية تناولت مستقبل الفعاليات الرياضية الكبرى بمشاركة خبراء من إن بي إيه، ركزت على كيفية تطوير التجارب الرياضية العالمية. وفي فقرة "الحوار الرياضي الحصري"، قدم النجم الإنجليزي جون تيري، قائد منتخب إنجلترا وتشيلسي السابق، دروساً في القيادة من تجربته كلاعب ومدرب. كما تناولت الجلسات خطط "أبوظبي لاستضافة ألعاب الماسترز 2026، وبرامج تطوير الرياضة المدرسية، إضافة إلى مناقشة حول "تطور علامات الملابس الرياضية الناشئة وقدرتها على المنافسة في الأسواق المتغيرة".
ومن جانبه، قال النجم الانجليزي جون تيري، إن منتدى صناعة الرياضة في أبوظبي أكد اهتمام العاصمة الإماراتية بأهمية صناعة الرياضة، والحرص على استقطاب أبرز المسؤولين عنها من جميع أنحاء العالم، لمناقشة آليات التطور وتحديث هذه الصناعة المهمة. وأوضح أن ما يميز الإمارات هو القدرة على تنفيذ المبادرات الرياضية بسرعة، خاصة الموجهة للأطفال واللاعبين الناشئين مما يمنحهم فرصاً عظيمة للتطور، مشيراً في هذا الصدد إلى بطولات كبرى مثل كرة السلة الأميركية، والفورمولا 1، والعديد من بطولات كرة القدم، والتي تمثل جميعها فرصة مميزة للجمهور المحلي لمشاهدة الرياضة على أعلى مستوى، والتعرّف على حجم العمل المطلوب للوصول إلى الاحتراف.

مرسى ياس
جون تيري
