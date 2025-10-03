«ألعاب القوى» يفتتح «غرب آسيا للشباب» بـ4 ميداليات

بيروت (الاتحاد)

استهل منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 عاماً، بتحقيق 4 ميداليات جاءت بواقع ذهبيتين، وفضية، وبرونزية) في اليوم الافتتاحي للبطولة، التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة نحو 250 لاعباً ولاعبة من 10 دول.

وجاءت أولى الميداليات الذهبية عن طريق اللاعبة مريم كريم في سباق 400 متر حواجز، بعد أن سجلت زمناً قدره 1:03.62 دقيقة، فيما أحرزت اليازية طارق الذهبية الثانية في منافسات الزانة بارتفاع 2.60 متر.

وأضافت أروى علي الميدالية الفضية، بينما نالت ليلى أحمد البرونزية في سباق 100 متر شابات.

وأعرب اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس الاتحاد، عن سعادته بالإنجاز، مؤكداً أن الفوز بأربع ميداليات في اليوم الأول من البطولة يجسد نجاح استراتيجية الاتحاد في إعداد أجيال من الأبطال، ويعكس المستوى المميز الذي وصل إليه لاعبو ولاعبات الإمارات في المنافسات الإقليمية.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني يمتلك عناصر واعدة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات خلال الأيام المقبلة، بفضل الجاهزية الكبيرة والتحضير المتميز للمشاركة في أجواء تنافسية قوية تجمع أبرز لاعبي ولاعبات المنطقة.