أوليفر كان: ليفربول لن يحطم فيرتز

برلين (د ب أ)

قال أوليفر كان، حارس مرمى بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني لكرة القدم السابق، إنه لا يرى أي سبب يدعو للقلق بشأن البداية الصعبة لفلوريان فيرتز مع فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال كان لشبكة «سكاي»: «إذا بدأنا بالفعل بالاستهانة بلاعب رائع... فإن هناك شيئاً ما يسير بشكل خاطئ». وانضم فيرتز إلى ليفربول مع بداية الموسم قادماً من باير ليفركوزن في صفقة ضخمة بلغت 150 مليون يورو.

ومازال فيرتز ينتظر تسجيل هدفه الأول بقميص ليفربول بعدما شارك في تسع مباريات بالمسابقات كافة. وازدادت الانتقادات بعدما خسر ليفربول آخر مباراتين، أمام كريستال بالاس في الدوري الممتاز، وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

وقال كان إنه يجب على فيرتز «22 عاماً» التعامل مع الانتقادات التي يواجهها في إنجلترا. وقال كان:«هذه هي حقيقة كرة القدم الاحترافية»، مضيفاً أن بيئة الدوري الإنجليزي الممتاز مختلفة تماماً، «ولكن هذا جيد لتطوره». وأثنى كان على فيرتز لاختياره خوض تحدي الدوري الإنجليزي الممتاز بدلاً من البقاء في الدوري الألماني والانضمام إلى بايرن ميونيخ، الذي كان يرغب أيضاً في التعاقد معه.

وقال:«أحترم كثيراً اللاعبين الذين يقولون سأتخذ الخطوة الكبرى»، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يحتاج فيرتز لوقت للتأقلم. وأعرب كان عن اعتقاده أن أرني سلوت، مدرب ليفربول، وقادة النادي لن يفقدوا صبرهم سريعاً مع فيرتز. وأكد:«لا تنفق هذا المبلغ الكبير من المال على لاعب بعمره من أجل تحطيمه بشكل فوري. سيمنوحه بعض الوقت».