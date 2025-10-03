مولر يزيح كروس من على قمة التاريخ الألماني

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق النجم الألماني المخضرم توماس مولر رقماً قياسياً قد لا يتم تحطيمه أبداً، وذلك في مباراته الخامسة فقط مع ناديه الجديد فانكوفر وايتكابس.

وبعد أقل من شهرين من انضمامه إلى نادي الدوري الأميركي لكرة القدم، حصد النادي لقب البطولة الكندية، للمرة الرابعة على التوالي، وحقق مولر لقبه الخامس والثلاثين في مسيرته.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً بايرن ميونيخ في الصيف الماضي، بعد 25 عاماً قضاها في العملاق البافاري، حيث ارتقى من خريج أكاديمية إلى أحد أعظم لاعبيهم على الإطلاق.

وخلال فترة وجوده في ميونيخ، فاز بـ 13 لقب دوري، و6 كؤوس، و8 ألقاب كأس السوبر الألماني، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في كأس العالم للأندية، وفاز بكأس العالم مع ألمانيا، والآن في السادسة والثلاثين من عمره، حقق لقبه الأول.

وبعد انتهاء عقده مع العملاق الألماني، قرر مولر الانتقال إلى الخارج، وانضم إلى نادي فانكوفر وايتكابس إف سي، في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وساهم اللاعب الدولي الألماني بهدف وركلة جزاء وتمريرة حاسمة في الفوز على نادي فانكوفر إف سي (4-2) في نهائي بطولة كندا لكرة القدم، وبالنسبة لمولر، كانت المباراة ذات أهمية أكبر، لأنه أصبح الآن اللاعب الألماني الأكثر حصداً للألقاب في التاريخ، برصيد 35 لقباً.

وفي السابق، كان قد تقاسم الرقم القياسي مع لاعب خط وسط ريال مدريد الأسطوري توني كروس، والذي يملك 34 لقباً، وسجل مولر الهدف رقم 300 في مسيرته الاحترافية، فبالإضافة إلى 250 هدفاً سجلها في 756 مباراة مع بايرن، و45 هدفاً في 131 مباراة دولية، أصبح لديه الآن 5 أهداف في 5 مباريات مع فريق فانكوفر وايتكابس.