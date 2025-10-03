«معجزة ديل بوسكي» ملاذ تشابي «الوحيد» للفوز بالليجا!

معتز الشامي (أبوظبي)

تمكن أتلتيكو مدريد من تسجيل 5 أهداف في مرمى ريال مدريد في فوزه (5-2) في مباراة الديربي، لأول مرة منذ 75 عاماً، هذا الفوز الساحق لم يثبت جدارة أتلتيكو ويعزز فرصه في المنافسة فحسب، بل وجه ضربة قاصمة لمنافسه اللدود، حيث تمثل هزيمة ريال مدريد بخماسية في الدوري الإسباني فألاً سيئاً للفريق الملكي، لأن هذه الهزيمة عادة ما تكون مكلفة للغاية في سباق لقب الليجا.

وفي القرن الحادي والعشرين، استقبل ريال مدريد 5 أهداف أو أكثر في 4 مناسبات فقط، وفي 3 مرات فشل في الفوز بالدوري الإسباني، ومع ذلك، كان هناك استثناء واحد يجب على تشابي ألونسو التمسك به إذا أراد الفوز بالليجا، حيث فاز الفريق الملكي بلقب الدوري رغم خسارته بخماسية.

لكن ماذا عن "معجزة ديل بوسكي".. في موسم 2002-2003، تحت قيادة المدرب فيسنتي ديل بوسكي، مني ريال مدريد بهزيمة ساحقة على أرضه أمام مايوركا (1-5)، وهي نتيجة حرمته من الصدارة، وتجاوزه ديبورتيفو لاكورونيا وريال سوسيداد.

وكانت كل المؤشرات تشير خسارة ريال مدريد لقب الدوري، حيث كان يحتل المركز الثاني خلف ريال سوسيداد مع تبقي مباراتين فقط. ولكن فريق ديل بوسكي استغل تعثر ريال سوسيداد (الفريق الذي لعب فيه تشابي ألونسو نفسه) ليفوز بواحدة من أكثر البطولات ملحمية في تاريخه الحديث بالجولة الأخيرة من الليجا، ويعد ديل بوسكي المدرب الإسباني الوحيد لريال مدريد في هذا القرن، الذي فاز بلقب الدوري الإسباني رغم استقباله 5 أهداف.

وعلى تشابي ألونسو أن يحذو حذو مدربه السابق مع المنتخب الإسباني، إذا أراد تحقيق أول لقب له في الدوري مع المرينجي. فهل سينجح المدرب الإسباني في قلب الأمور والانضمام إلى هذه القائمة الاستثنائية؟

المواسم التي استقبل الريال 5 أهداف أو أكثر بالليجا في القرن الـ21

أتلتيكو مدريد 5-2 ريال مدريد (25/26): ؟

برشلونة 5-1 ريال مدريد (18/19): لا ألقاب

برشلونة 5-0 ريال مدريد (10/11): كأس الملك

ريال مدريد 2-6 برشلونة (08/09): لا ألقاب

ريال مدريد 1-5 مايوركا (02/03): الدوري الإسباني