السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«معجزة ديل بوسكي» ملاذ تشابي «الوحيد» للفوز بالليجا!

«معجزة ديل بوسكي» ملاذ تشابي «الوحيد» للفوز بالليجا!
3 أكتوبر 2025 11:15

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
توخيل: بيلينجهام يفتقر إلى إيقاع اللعب!
مبابي لاعب الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا

تمكن أتلتيكو مدريد من تسجيل 5 أهداف في مرمى ريال مدريد في فوزه (5-2) في مباراة الديربي، لأول مرة منذ 75 عاماً، هذا الفوز الساحق لم يثبت جدارة أتلتيكو ويعزز فرصه في المنافسة فحسب، بل وجه ضربة قاصمة لمنافسه اللدود، حيث تمثل هزيمة ريال مدريد بخماسية في الدوري الإسباني فألاً سيئاً للفريق الملكي، لأن هذه الهزيمة عادة ما تكون مكلفة للغاية في سباق لقب الليجا.
وفي القرن الحادي والعشرين، استقبل ريال مدريد 5 أهداف أو أكثر في 4 مناسبات فقط، وفي 3 مرات فشل في الفوز بالدوري الإسباني، ومع ذلك، كان هناك استثناء واحد يجب على تشابي ألونسو التمسك به إذا أراد الفوز بالليجا، حيث فاز الفريق الملكي بلقب الدوري رغم خسارته بخماسية.
لكن ماذا عن "معجزة ديل بوسكي".. في موسم 2002-2003، تحت قيادة المدرب فيسنتي ديل بوسكي، مني ريال مدريد بهزيمة ساحقة على أرضه أمام مايوركا (1-5)، وهي نتيجة حرمته من الصدارة، وتجاوزه ديبورتيفو لاكورونيا وريال سوسيداد.
وكانت كل المؤشرات تشير خسارة ريال مدريد لقب الدوري، حيث كان يحتل المركز الثاني خلف ريال سوسيداد مع تبقي مباراتين فقط. ولكن فريق ديل بوسكي استغل تعثر ريال سوسيداد (الفريق الذي لعب فيه تشابي ألونسو نفسه) ليفوز بواحدة من أكثر البطولات ملحمية في تاريخه الحديث بالجولة الأخيرة من الليجا، ويعد ديل بوسكي المدرب الإسباني الوحيد لريال مدريد في هذا القرن، الذي فاز بلقب الدوري الإسباني رغم استقباله 5 أهداف.
وعلى تشابي ألونسو أن يحذو حذو مدربه السابق مع المنتخب الإسباني، إذا أراد تحقيق أول لقب له في الدوري مع المرينجي. فهل سينجح المدرب الإسباني في قلب الأمور والانضمام إلى هذه القائمة الاستثنائية؟
المواسم التي استقبل الريال 5 أهداف أو أكثر بالليجا في القرن الـ21
أتلتيكو مدريد 5-2 ريال مدريد (25/26): ؟
برشلونة 5-1 ريال مدريد (18/19): لا ألقاب
برشلونة 5-0 ريال مدريد (10/11): كأس الملك
ريال مدريد 2-6 برشلونة (08/09): لا ألقاب
ريال مدريد 1-5 مايوركا (02/03): الدوري الإسباني

تشابي ألونسو
ريال مدريد
ديل بوسكي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©