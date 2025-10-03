«الميزة الإضافية» تضع ميلان في خانة المرشح الأبرز!

معتز الشامي (أبوظبي)

أشعل الفوز الثمين الذي حققه ميلان على نابولي في سان سيرو، الجدل حول هوية المرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما بدا أن "الروسونيري" استعاد بريقه تحت قيادة ماسيميليانو أليجري وبخبرة المخضرم لوكا مودريتش.

ودخل نابولي موسم 2025-2026 كبطل مُدافع عن اللقب ومُرشح أول للتتويج، خاصة بعد إنفاق أكثر من 150 مليون يورو في الميركاتو الصيفي، والتعاقد مع النجم كيفن دي بروين مجاناً من مانشستر سيتي، لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي تعرض لهزيمتين مبكرتين أمام مانشستر سيتي وميلان، ما أثار الشكوك حول قدرته على الحفاظ على عرشه المحلي.

وبعد مرور خمس جولات، يتقاسم كل من ميلان ونابولي وروما صدارة الدوري الإيطالي بـ 12 نقطة (أربع انتصارات وخسارة واحدة لكل فريق). غير أن فوز ميلان الأخير على نابولي دفع جماهيره للتساؤل: فهل بات الفريق مرشحا حقيقيا لخلافة نابولي على عرش الكالتشيو؟

وكان لميلان تأثيرات إيجابية ظهرت سريعاً هذا الموسم، أبرزها في عودة أليجري التي منحت ميلان صلابة تكتيكية افتقدها الموسم الماضي تحت قيادة فونسيكا وكونسيكاو، بينما أضاف مودريتش (40 عاماً) لمسة خبرة وهدوء في وسط الميدان.

فيما اعتبر أليجري نفسه أن نابولي لا يزال المرشح الأقوى، قائلاً قبل القمة الأخيرة" "نابولي قام بانتقالات مهمة، وفي آخر 26 مباراة فاز 18 مرة. نأمل أن نغير التاريخ الذي جعلنا نخسر دائماً أمامهم في سان سيرو"

أما كونتي فردّ قائلاً: "لا أضع أحداً في خانة المرشح، ميلان، يوفنتوس، وإنتر دائماً ما كتبوا فصولاً مهمة في كرة القدم، ولديهم الإمكانيات للمنافسة"

أما المدرب الأسطوري فابيو كابيلو فرشح فريق روما بقيادة جاسبيريني ليكون الحصان الأسود في سباق اللقب، لكن ميلان يمتلك ميزة قد تكون حاسمة وتتمثل في غيابه عن المنافسات الأوروبية هذا الموسم، ما يمنحه راحة أكبر وتركيزاً كاملاً على الدوري، تماما كما حدث مع نابولي الموسم الماضي حين تُوِّج باللقب بـ 82 نقطة فقط، بفارق نقطة واحدة عن إنتر.

فهل يعيد التاريخ نفسه ويستفيد ميلان من جدوله الأخف ليعود إلى منصة التتويج؟، أم أن خبرة كونتي مع نابولي ستعيد التوازن وتبقي "البارتينوبي" في الصدارة؟.