مرشح جديد يزيح ليفربول من صدارة توقعات الفوز بـ«الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلنت شبكة "أوبتا" للإحصاءات عن تغيير توقعاتها للفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، ويتصدر فريق أرسنال قائمة المرشحين للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، متفوقاً على ليفربول وباريس سان جيرمان. في غضون ذلك، تكافح الفرق الإسبانية لمواكبة المنافسة الأوروبية.

وبعد الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، تغير المشهد القاري بشكل كبير، حيث يتصدر أرسنال، بقيادة ميكيل أرتيتا، توقعات "أوبتا" بنسبة 18.1% للفوز باللقب.

وتراجع ليفربول، الذي خسر أمام جلطة سراي في إسطنبول، إلى المركز الثاني بنسبة 14.7%، بينما لا يزال باريس سان جيرمان، بطل الموسم الماضي، قريباً منه بنسبة 13.96%.

ويكمل بايرن ميونيخ (9.71%) ومانشستر سيتي (9.50%) المراكز الخمسة الأولى، ما يثبت أن الثبات والتخطيط التكتيكي يفوقان أهمية الأسماء الفردية.

وأظهر أرسنال مزيجاً مثالياً بين الهجوم والدفاع، جامعاً بين الضغط العالي والانتقالات السريعة. هذه الأرقام تؤكد جاهزية المدفعجية لتحدي نخبة أوروبا، بتشكيلة شابة متماسكة تستجيب ببراعة لمتطلبات المنافسة على أعلى مستوى.

ولا يزال باريس منافساً قوياً، حيث تصدر سان جيرمان عناوين الصحف بفوزه على برشلونة بنتيجة 2-1، حيث أثبت الفريق الفرنسي أنه لا يعتمد فقط على النجوم؛ بمزيج من الشباب والخبرة تمكن لويس إنريكي من مفاجأة أوروبا مرة أخرى، ووفقا لـ"أوبتا"، لا يزال باريس سان جيرمان منافساً قوياً على اللقب بفضل قدرته على التكيف وعمق تشكيلته، بنسبة 13.96%.

ويمنح مزيج الفريق من المواهب الصاعدة والنجوم المخضرمين القوة اللازمة للمنافسة في مسابقات متعددة، وإذا حافظ باريس سان جيرمان على هذا الإيقاع، فقد يدافع عن لقبه الأوروبي ويبقى في الصدارة القارية رغم التهديد الإنجليزي.

ومن جانب أخر، ما زالت الفرق الإسبانية تكافح في البطولة، ويحتل برشلونة وريال مدريد الإسبانيان المركزين السادس والسابع في جدول ترتيب الفرق المرشحة للفوز باللقب، وهما الفريقان الإسبانيان الأوفر حظاً للفوز باللقب.

ويسجل برشلونة وريال مدريد نسبة فوز باللقب 8.25% و4.94% على التوالي، بينما يعاني أتلتيكو مدريد (بنسبة 1.16%) وفياريال (0.27%) وأتلتيك بلباو (0.03%) من فرص ضئيلة، على عكس العملاقين الإنجليزي والفرنسي، يواجه ممثلو إسبانيا تحديات كبيرة رغم أنهم لا يزالون من بين نخبة المواهب الأوروبية.