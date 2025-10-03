السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«مصائب أليسون» عند جيورجي فوائد!

3 أكتوبر 2025 11:22

علي معالي (أبوظبي)

سيحل الصاعد جيورجي ماماردا شفيلي بدلاً من أليسون بيكر في حراسة مرمى ليفربول بالدوري الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها بيكر في مباراة الريدز الأخيرة أمام جلطة سراي التركي، والتي انتهت بهزيمة ليفربول بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا.
وستكون مباراة الريدز أمام تشيلسي بالجولة السابعة، غاية في القوة والأهمية، بعد هزيمتين متتاليتين للريدز، محلياً وقارياً، وهو ما يمنح الحارس جيورجي الذي تبلغ قيمته التسويقية 29 مليون جنيه إسترليني فرصة للظهور والمشاركة بشكل نادر كأساسي.
وأصيب أليسون بيكر، بدوري أبطال أوروبا، واضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 56، يحتاج حارس المرمى البالغ من العمر 33 عاماً إلى أكثر من شهر ونصف الشهر للتعافي، وهذا يعني أن أليسون سيغيب عن الكثير من المواجهات المثيرة منها أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال.
ووفقاً للإحصاءات، في الموسمين الماضيين، غاب أليسون عن قرابة 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة أو المرض.

أليسون بيكر
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
تشيلسي
