من 120 إلى 6700 دولار.. التذاكر المونديالية صدمة جماهيرية!

معتز الشامي (أبوظبي)

كشف فيفا عن الأسعار الأولية لتذاكر كأس العالم 2026، فجاءت صادمة، متجاوزة كل التوقعات السابقة وكل البطولات العالمية باستثناء السوبر بول الأميركي. الأسعار التي ظهرت مع انطلاق مرحلة البيع المبكر عبر القرعة، وضعت البطولة في خانة جديدة من الغلاء غير المسبوق في تاريخ كرة القدم، وفي تقرير لصحيفة«ذا اتليتك»، تم عقد مقارنات بين أسعار تذاكر أكبر وأهم البطولات، للتأكد من المبالغة غير المبررة لأسعار تذاكر كأس العالم.

ووفقاً للأرقام، لم يقل أي مقعد في المدرجات السفلية بكل الملاعب الأميركية الـ11 المستضيفة عن 400 دولار في مباريات دور المجموعات. أما نهائي البطولة، فقد بلغ الحد الأدنى لسعر التذكرة 2,030 دولاراً، بينما تراوحت تذاكر المدرجات العلوية بين 2,790 و4,210 دولارات، فيما وصلت المقاعد الأقرب إلى أرضية الملعب إلى 6,730 دولاراً.

وللمقارنة، كانت تقديرات الملف المشترك عام 2018 تشير إلى أن أسعار تتراوح بين 21 و323 دولاراً لمباريات المجموعات، و128 إلى 1,550 دولاراً للنهائي.

وبالمقارنة مع بطولة«السوبر بول» الأميركية، نجد أنها المنافس الوحيد على مستوى الغلاء في أسعار التذاكر، ففي نسخة 2025، تراوحت الأسعار الرسمية بين 950 دولاراً في المدرجات العلوية و7,500 دولار للمقاعد المميزة، أما باقات الضيافة لنسخة 2026 فوصلت إلى 20,500 دولار.

وفي المقابل، طرح فيفا باقة ضيافة «FIFA Pavilion Standard» لنهائي المونديال مقابل 15,250 دولاراً، والتي تشمل مقاعد في المستويات الأولى والثانية.

وفي بطولات كأس العالم السابقة (2006–2022)، لم تتجاوز تذاكر المباراة الافتتاحية من الفئة الأولى بعد احتساب التضخم 725 دولاراً، لكن افتتاح نسخة 2026 في ملعب أزتيكا سيكلف 1,825 دولاراً، أما افتتاح المنتخب الأميركي في «سوفي ستاديوم» فسعره 2,735 دولاراً، الأمر ذاته ينطوي على التذاكر الأرخص (الفئة الثالثة)، حيث تراوحت أسعارها تاريخيا بين 79 و138 دولاراً، بينما ستكلف في 2026 بين 120 و280 دولاراً.

وبالمقارنة مع البطولات الكبرى الأخرى، نجد ما يلي، حيث كان سعر تذاكر «يورو 2024» يثبت أنها تراوحت في النهائي بين 103 و1,082 دولاراً، أي أقل بكثير من أي فئة في مونديال 2026.

ودوري أبطال أوروبا 2025، وصلت تذاكر النهائي فيه إلى 1,128 دولاراً كحد أقصى، بينما تتجاوز معظم مقاعد نهائي المونديال هذا الرقم بأضعاف، حتى بطولة كوبا أميركا 2024، فقد تجاوزت أسعار التذاكر ببعض المباريات فيها 500 دولار، لكن ذلك كان بفعل التسعير الديناميكي وإعادة البيع.

وبالمقارنة بالدوريات والبطولات الأخرى، فدوري مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، تظل أغلى التذاكر فيه تحت سقف 135 دولاراً، بينما تمنح بعض الأندية تذاكر للأطفال مقابل 27 دولاراً فقط.

أما في أولمبياد باريس 2024، فقد بلغ سعر مليون تذكرة من أصل 10 ملايين، 28 دولاراً فقط، في حين أن أغلى نهائي (كرة السلة للرجال) لم يتجاوز 1,061 دولاراً.

لكن عكست أرقام تذاكر فيفا للبطولة المرتقبة، ارتفاعاً غير مسبوق، فمباراة نهائي مونديال 2026 سيكون سعرها 6,730 دولاراً، كأعلى سعر للتذكرة العادية، وسعر افتتاح البطولة في أميركا «لوس أنجلوس» سيكون 2,735 دولاراً، بينما أدنى سعر لتذكرة مجموعة (فئة ثالثة): 120 دولاراً في المكسيك، وترتفع إلى 215 دولاراً في كاليفورنيا ونيوجيرسي.