«ولاء» و«شما» إلى تحدي المهرات في «لونجشامب»

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض خيول ياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عصر غد، التحدي في سباق جائزة قطر دو جومنتس للفئة الأولى، المخصص للمهرات عمر أربع سنوات فقط، ضمن اليوم الأول من مهرجان سباقات قوس النصر الفرنسي بمضمار لونجشامب في فرنسا.

وتنافس «ولاء»، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة ماكسيم جيون، 13 مهرة قوية في السباق لمسافة 2000 متر البالغ جائزته 150 ألف يورو، والتي سبق لها الفوز بسباق «بري بوركجاي» من فئة القوائم، لمسافة 1600 متر، مسجلة 1:41:20 دقيقة، وبفارق 5 أطوال.

وكانت ابنة «غزوان» والفرس «مبروكة» قد جمعت مكاسب مالية قدرها 44.474 يورو، من إجمالي 5 سباقات خاضتها، حيث سبق لها الفوز بسباق بري مجيسيان لمسافة 2000 متر بمضمار باو، وحلت في المركز الثاني في سباق الفئة الثانية، والمركز الثالث في سباق الفئة الثالثة.

والممثلة الثانية لخيول ياس، هي المهرة «شما»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة أورتيز مندزابل، وسبق لابنة «منجز» والفرس «دهوا» أن حققت الفوز بسباق بري ماجنسي، وحلت في المركز الثاني مرتين في سباق الفئة الثانية، وهي تجيد التعامل مع المسافات الطويلة.

ومن أقوى الخيول المرشحة للفوز المهرة «هجمة» الفائزة بسباق ديربي قطر للفئة الأولى، و«لاكارو دو كروات» الفائزة بسباق كريتريوم للفئة الأولى، إلى جانب «انتصار دو مونلو» الفائزة مرتين بسباق الفئة الثانية، والمهرة غير المهزومة «شادية».