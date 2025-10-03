«خيول الإمارات» تخطف الأضواء في البطولة الدولية للخيل العربية بالمغرب



الجديدة (وام)



خطفت خيول الإمارات، الأضواء وسيطرت على معظم ألقاب البطولة الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو»، التي عقدت على مدار يومين واختتمت بمدينة الجديدة، ضمن فعاليات النسخة الـ16 من معرض الفرس للجديدة بالمغرب، والذي يُقام برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وأكدت المرابط الإماراتية حضورها المتميّز في مختلف الفئات عبر سلسلة من الإنجازات النوعية، بعد أن حققت 14 لقباً من إجمالي 18 لقباً، لترسّخ مكانتها الرائدة في ميادين جمال الخيل العربية على المستوى الدولي.

وشارك في البطولة 178 خيلاً من المغرب ودول منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وبلغ عدد الخيول الإماراتية نحو 31 خيلاً تعود ملكيتها إلى 22 مالكاً، ووفرت جمعية الإمارات للخيول العربية نقلاً جوياً خاصاً لها، وفق أعلى معايير السلامة والرفاهية.



حضر الفعاليات وشارك في تتويج الفائزين، الدكتور حبيب مرزاق، المندوب العام لمعرض الفرس للجديدة، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من المسؤولين.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز «ع ج مرموقة» لمربط عجمان، بذهبية المهرات عمر سنة، وجاءت في المركز الثاني ونالت الفضة «نوف ليوا» لعبد الله المنصوري، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى المغرب عبر «سوار بوزنيقة» للحريسة الملكية ببوزنيقة.

وذهبت ألقاب بطولة المهرات كاملة إلى خيول الإمارات، حيث حققت «دي ضو» لمربط دبي، الذهبية، وتلتها في المركز الثاني ونالت الفضة «ع ج كرامة» لمربط عجمان، فيما حصلت على اللقب البرونزي «الأريام حربة» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان.

وواصلت خيول الإمارات احتكارها المراكز الأولى خلال بطولة الأفراس، حيث حققت اللقب الذهبي «ع ج ليما» لمربط أمارا، تاركة المركز الثاني واللقب الفضي ل «بي دبليو ديما» لمعالي علي سالم الكعبي، فيما نالت اللقب البرونزي كوثر السيد لمربط ليوا.

وحصد «دي مزيون» لمربط دبي، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وذهب اللقب الفضي إلى «خلدون البداير» لماثيو ميلو «فرنسا»، فيما حل في المركز الثالث ونال اللقب البرونزي «الأريام الرويس» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان.

وحقق «ع ج ربدان» لمربط عجمان، اللقب الذهبي للأمهار، وحل ثانيا ونال اللقب الفضي «سيمنار البداير» لمربط الهيبة، بينما حصل على اللقب البرونزي «إس يو سطام» لحمد الحبسي.

وتوشح «أي كيه أس فراج» للحريسة الملكية ببوزنيقة، باللقب الذهبي للفحول، ونال «دي شرار» لمربط دبي، اللقب الفضي، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى «لزيز الشحانية» لبيكو جيلبرت «فرنسا».