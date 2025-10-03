«صائد ضربات الجزاء».. حارس ليل يُدهش العالم!

روما(د ب أ)

تلقى روما الإيطالي صدمة كبرى في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب خسارته صفر/ 1 أمام ضيفه ليل الفرنسي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق هاكون أرنار هارالدسو، الذي أحرز هدف ليل في الدقيقة السادسة، فيما عجز لاعبو روما عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، الذي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

وشهدت المباراة أداءً أسطورياً من باركي أوزير، حارس مرمى ليل، عقب تصديه لثلاث ركلات جزاء في 3 دقائق باللقاء. وحصل روما على ركلة جزاء في الدقيقة 81، بعد لمسة يد من الجزائري عيسى ماندي، لاعب ليل، داخل منطقة جزاء الفريق الفرنسي، لكن أوزير تصدى للركلة التي سددها أرتيم دوفبيك، غير أن الحكم اعتبر أن الحارس تحرك من على خط مرماه، ليقرر إعادة الركلة مجدداً. وفي المرة الثانية تصدى أوزير للتسديدة أيضاً، لكن الحكم قال إنه تقدم مرة أخرى إلى الأمام مبكراً، وأعاد الركلة، لتأتي المحاولة الثالثة من ماتياس سولي، لكن أوزير تصدى لها بشكل لا يصدق، ليضمن فوز ليل.

وفي حديثه مع شبكة (سكاي سبورتس)، اعترف جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لروما، بأن الفرص الضائعة كلفت فريقه الكثير.

وقال المدرب الإيطالي: «لم يسبق لي أن أهدرت ثلاث ركلات جزاء في نفس اللقاء. تأخرنا مبكراً، مما منحهم أفضل الظروف. رغم بعض الأخطاء الفنية لروما، فإن اللاعبين خاضوا المباراة بحماس حتى النهاية. ربما لم نكن أقوياء في استغلال الفرص، لكن من هذه المباريات نخرج بنتائج أفضل.»

وحول واقعة ركلة الجزاء الغريبة، أشار جاسبريني: «لقد كانت حادثة فريدة من نوعها، وجاءت بشكل عفوي. لكنها حدثت، وأثرت بلا شك على النتيجة. لقد بذل الفريق جهداً كبيراً، ولعب المواجهة بروح معنوية عالية».

وبالنظر إلى الإيجابيات التي خرج بها من اللقاء، أوضح جاسبريني«في الشوط الثاني، حافظنا على استمرارية هجومنا. إنهم سريعون ويتمتعون بالمهارة، لم يكن الأمر سهلاً، لكننا تحلينا بالروح والحماس».

واختتم مدرب روما حديثه قائلاً: «بالطبع، يجب أن نرتكب أخطاء أقل، لكن يتعين علي أيضاً أن أنظر إلى الإيجابيات. هذه بطولة تضم ثماني مباريات، وليست إقصاء مباشراً، وقد حافظ الفريق على تركيزه حتى النهاية».

وارتفع رصيد ليل إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد روما عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر مؤقتاً لحين انتهاء بقية مباريات المرحلة.