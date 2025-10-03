لوبيتيجي يفرض السرية على معسكر قطر استعداداً للملحق الآسيوي

الدوحة (د ب أ)

فرض الجهاز الفني للمنتخب القطري لكرة القدم بقيادة جولين لوبيتيجي، حالة من السرية، فيما يتعلق بأسماء القائمة الموسعة، التي دخلت في معسكر داخلي بالأمس، استعداداً لمواجهتي عمان والإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 202 بأميركا وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب القطري مع عمان يوم الأربعاء المقبل، ثم يواجه المنتخب الإماراتي يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري.

وذكرت صحيفة «الشرق» القطرية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الجهاز الفني للمنتخب القطري استدعى عدداً كبيراً من اللاعبين قبل الإعلان عن القائمة النهائية يوم الثلاثاء المقبل، قبل مواجهة عمان بيوم واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوبيتجي لم يعلن أسماء اللاعبين الموجودين في القائمة الموسعة لمنح الفرصة لجميع اللاعبين لإثبات أنفسهم خلال المعسكر قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

وذكرت الصحيفة أن المعسكر تسوده حالة من السرية، حيث فضّل الجهاز الفني الاستعداد بعيداً عن أنظار وسائل الإعلام حتى يكون التركيز كبير خلال التدريبات.