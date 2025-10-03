السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد

3 أكتوبر 2025 15:01

 
أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، انطلاق منافسات الموسم الجديد، في «قرية بوذيب» بتنظيم البطولة الأولى في الموسم الحالي، بمشاركة محلية وخليجية.
وأكد راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن بطولة بوذيب الأولى تُقام 11 و12 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة الفرسان.
وأشار إلى أن انطلاق الموسم الجديد يتزامن مع مرحلة مهمة للمنتخب الوطني، قبل خوض التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال 2026.
وأوضح أن عملية التسجيل للمشاركة في البطولة الأولى تنطلق غداً حتى اليوم الافتتاحي للبطولة، لاعتماد القوائم النهائية للمشاركين، إضافة إلى وضع جميع الترتيبات الكفيلة بنجاح الفعالية الأولى.

الإمارات
اتحاد الفروسية والسباق
قرية بوذيب للقدرة
