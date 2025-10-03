السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»

العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
3 أكتوبر 2025 15:04

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أعلنت رابطة المحترفين المرشحين لجوائز الأفضل في سبتمبر، لفئات أفضل لاعب وحارس ومدرب، بدوري أدنوك للمحترفين، وشهدت الترشيحات سيطرة العين للشهر الثاني على التوالي، بعدما حسم إيفيتش لقب أفضل مدرب في أغسطس الماضي، كما حسم لابا جائزة أفضل لاعب، وكان كلاهما المرشحين الوحيدين لـ«الزعيم» على جائزتين من ثلاث الشهر قبل الماضي، بينما ترشيحات سبتمبر شهدت منافسة «البنفسج» على الجوائز الثلاث، حيث تضم ترشيحات جائزة أفضل لاعب في سبتمبر 5 لاعبين هم لابا كودجو «العين»، كريم البركاوي «الظفرة»، دوسان تاديتش «الوحدة»، أحمد نور الله «كلباء»، مهند علي «دبا»، فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس 3 لاعبين، هم علي الحوسني «عجمان»، محمد علي «الوصل»، خالد عيسى «العين»، وأخيراً يتنافس على جائزة أفضل مدرب في سبتمبر كل من فوك رازوفيتش «كلباء»، لويس كاسترو «الوصل»، فلاديمير إيفيتش «العين». 
وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لرابطة المحترفين، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من أمس، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.
وعلى صعيد الأرقام في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، قدم لابا كودجو مهاجم العين أداءً متميزاً مع «الزعيم» خلال سبتمبر، حيث سجل 4 أهداف من 3 مباريات، ليعزّز صدارته لقائمة هدافي دوري أدنوك للمحترفين برصيد 7 أهداف. 
فيما لعب كريم البركاوي لاعب الظفرة 3 مباريات وسجل 5 أهداف، وهو ثاني الهدافين ببطولة الدوري هذا الموسم برصيد 6 أهداف، بينما خاض دوسان تاديتش 3 مواجهات مع الوحدة وصنع هدفاً، وأحرز مهند علي لاعب دبا هدفين من 3 لقاءات، وأخيراً قدم أحمد نور الله قائد كلباء أداءً متميزاً خلال مباريات فريقه في سبتمبر، من خلال تمريراته المؤثرة.
كما ظهر الحراس الثلاثة المرشحون لجائزة الأفضل في سبتمبر بأداء رائع خلال 3 مباريات ببطولة الدوري، حيث أسهم خالد عيسى حارس العين في وصول «الزعيم» إلى الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما قاد محمد علي فريقه الوصل للمركز الخامس برصيد 10 نقاط، وقفز علي الحوسني بفريق عجمان إلى المركز السابع برصيد 9 نقاط، وإجمالاً منذ انطلاق الموسم، حقق خالد عيسى 12 تصدياً ناجحاً، علي الحوسني 11 تصدياً، ومحمد علي 8 تصديات.
وفيما يتعلق بأرقام المدربين المرشحين، على جائزة الأفضل خلال سبتمبر في عدد مرات الفوز والتعادل، حيث نجح فوك رازوفيتش المدير الفني لكلباء في تحقيق انتصارين وتعادل، وفلاديمير إيفيتش مدرب العين «فوزين وتعادل»، ولويس كاسترو مدرب الوصل «انتصارين وتعادل»، وهو ما يجعل المنافسة شرسة بينهم على حصد الجائزة.

