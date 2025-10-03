«الشطرنج» يعتمد مشاركة الأكاديميات الخاصة في الدوري



دبي (وام)



أعلن اتحاد الشطرنج، اعتماد مشاركة الأكاديميات الخاصة للمرة الأولى في منافسات الدوري العام للرجال والسيدات 2025.

وأكد الاتحاد في بيان إقامة الجولتين الأولى والثانية في نادي دبي للشطرنج والثقافة 4 و5 أكتوبر الحالي، بينما يستضيف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية المنافسات المقررة في الجولتين الثالثة والرابعة 11 و12 أكتوبر.

وأشار إلى انطلاق المنافسات في الجولتين الخامسة والسادسة 18 و19 أكتوبر بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتم اعتماد مشاركة 4 أندية للشطرنج في البطولة المفتوحة هي أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، بالإضافة إلى أكاديميتي الشارقة وأدفانس، بينما تشهد منافسات السيدات مشاركة أندية أبوظبي ودبي والعين.

وقال عبدالكريم حسن المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، إن الدوري هو آخر منافسة في فعاليات 2025، قبل انطلاق الموسم الجديد في يناير 2026، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للرجال والسيدات بالكويت نوفمبر المقبل.

وأشار إلى مشاركة 4 من لاعبي الشطرنج ضمن مشروع «لجنة المواهب»، وتنظيم كأس الاتحاد للجاليات والمؤسسات الحكومية والخاصة في شهر رمضان المقبل.