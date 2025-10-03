السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشطرنج» يعتمد مشاركة الأكاديميات الخاصة في الدوري

«الشطرنج» يعتمد مشاركة الأكاديميات الخاصة في الدوري
3 أكتوبر 2025 15:23

 
دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تدعم 9 مخابز في جنوب غزة
95 مليون متر مربع من الطرق والبنية التحتية بأبوظبي تتم صيانتها سنوياً


أعلن اتحاد الشطرنج، اعتماد مشاركة الأكاديميات الخاصة للمرة الأولى في منافسات الدوري العام للرجال والسيدات 2025.
وأكد الاتحاد في بيان إقامة الجولتين الأولى والثانية في نادي دبي للشطرنج والثقافة 4 و5 أكتوبر الحالي، بينما يستضيف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية المنافسات المقررة في الجولتين الثالثة والرابعة 11 و12 أكتوبر.
وأشار إلى انطلاق المنافسات في الجولتين الخامسة والسادسة 18 و19 أكتوبر بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
وتم اعتماد مشاركة 4 أندية للشطرنج في البطولة المفتوحة هي أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، بالإضافة إلى أكاديميتي الشارقة وأدفانس، بينما تشهد منافسات السيدات مشاركة أندية أبوظبي ودبي والعين.
وقال عبدالكريم حسن المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، إن الدوري هو آخر منافسة في فعاليات 2025، قبل انطلاق الموسم الجديد في يناير 2026، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للرجال والسيدات بالكويت نوفمبر المقبل.
وأشار إلى مشاركة 4 من لاعبي الشطرنج ضمن مشروع «لجنة المواهب»، وتنظيم كأس الاتحاد للجاليات والمؤسسات الحكومية والخاصة في شهر رمضان المقبل.

الإمارات
الشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج
دبي
الشارقة
الفجيرة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©