الرياضة

«فيكتوري تيم» يتصدر «السبرينت» في جولة شنغهاي

«فيكتوري تيم» يتصدر «السبرينت» في جولة شنغهاي
3 أكتوبر 2025 15:34


شنغهاي (الاتحاد)

تألق فريق فيكتوري، في سباق السرعة «السبرينت»، بالجولة الثانية في شنغهاي الصينية، ضمن بطولة العالم «فورمولا-1» للزوارق السريعة، وذلك قبل خوضه السباق الرئيس المرتقب السبت، بطموح المنافسة على اللقب.
ونجح شون تورنتي، على متن «الفيكتوري 4»، من الحصول على المركز الأول في سباق «السبرينت»، وحل زميله أليك ويكستروم على متن «الفيكتوري 3»، بالمركز الرابع، علماً أن السباق شهد تألقاً إماراتياً، بوجود أريك ستارك من فريق أبوظبي في المركز الثاني، وروستي ويات من فريق الشارقة في المركز الثالث.
وعلى صعيد سباق أفضل زمن، جاء شون تورنتي بالمركز الثاني، فيما تعرض أليك ويكستروم إلى حادث أجبره على عدم استكمال المحاولة الثالثة، فيما حل بالصدارة ستيفان أرناد من فريق الشارقة، وجاء إريك ستارك من فريق أبوظبي في المركز الثالث.
ويتطلع فريق الفيكتوري إلى مواصلة خطف الأضواء في السباق الرئيسي، الذي يتوقع أن يشهد منافسة إماراتية قوية للصعود على منصة التتويج، مع طموح فريق الفيكتوري للفوز باللقب الأول هذا الموسم، بعدما حل وصيفاً في الجولة الأولى التي أقيمت في إندونيسيا.
وحرصت البعثة التي يترأسها خالد خميس بن دسمال، عضو مجلس الإدارة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتضم محمد عبدالله حارب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي وأحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بالنادي، على تهيئة الترتيبات اللازمة لضمان تقديم أفضل المستويات، والمنافسة بقوة في الجولة وفق الطموحات الكبيرة المرتبطة بالإنجازات التاريخية للفريق في مختلف فئات السباقات البحرية، وتحديداً «الفورمولا-1».

