الرياضة

مشاركة إماراتية إيجابية في «العين ماسترز للريشة الطائرة»

مشاركة إماراتية إيجابية في «العين ماسترز للريشة الطائرة»
3 أكتوبر 2025 16:30

 
العين (الاتحاد)

شهدت بطولة العين ماسترز 2025، مشاركة إماراتية إيجابية، وسط نخبة من أفضل لاعبي العالم، وينظمها اتحاد الريشة الطائرة، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
وأظهر اللاعبون واللاعبات روحاً قتالية عالية وأداءً لافتاً، خاصة من فئة الناشئين، مثل ميشا عمر، التي قدّمت مستوى قوياً أمام منافسات أكثر خبرة، إلى جانب شقيقتها تابيا خان، وديف وديرين أيابان، وبهارات لاثيش، الذين وقفوا نداً بند أمام لاعبين أولمبيين وحاملي ميداليات إقليمية.
وأشاد المدرب الوطني ناثان رايس، الذي يعمل إلى جانب مدير الأداء العالي مايكل نورباك مع الفريق منذ يوليو الماضي، بأداء اللاعبين، مؤكداً أنهم اكتسبوا خبرات ثمينة رغم التحديات، وقال: «حققنا بعض العروض الجيدة في العين، أظهر لاعبونا الموهبة والالتزام، وجميعهم خرجوا بمكاسب مهمة، صحيح أن بعض النتائج لم تكن بالمستوى المأمول، لكنها تجارب ضرورية، خاصة للاعبين الشباب».
وأضاف: «أكثر ما شجعني هو روح المنافسة التي ظهر بها الفريق، ومن الرائع فهم طريقة تفكيرهم وردود فعلهم تحت الضغط، وهناك فارق واضح بين مستواهم في التدريبات والبطولات، ولكن على يقين بأنهم قادرون على تقديم الأفضل».
على صعيد آخر، شهدت منافسات دور الـ16 مفاجآت قوية بخروج عدد من المصنفين الأوائل، حيث خسر المصنف الأول في فردي الرجال، الماليزي جاستن أمام الهندي سانيث دياناند 21-14 و22-20، في ثالث خروج له من هذا الدور هذا العام، رغم فوزه بالميدالية الفضية في بطولة ماكاو المفتوحة في أغسطس.
وفي منافسات الزوجي المختلط، خسر الثنائي الهندي المصنّف الأول روهان كابور وروثفيكا شيفاني جادي، أمام الثنائي السويدي فيليب كارلبورج وتيلدا شو، في مباراة مثيرة انتهت 21-18,19-21,13-21، ويطمح الثنائي السويدي إلى حصد أول ميدالية ذهبية لهما هذا العام.

