بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بـ «جائزة سنغافورة»



سنغافورة (أ ف ب)



سجّل سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري متصدر ترتيب بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الثامنة عشرة من أصل 24، على حلبة مارينا باي ستريت، خلال حصة مليئة بالفوضى.

وحقّق بياستري أسرع زمن بدقيقة واحدة و30:714 ثانية، متفوقاً بفارق 0.132 ث على سائق آر بي الفرنسي إسحاق حجار، بينما جاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وحامل اللقب في المركز الثالث.

وبعدما كان الأسرع في التجارب الحرة الأولى، حل الإسباني فرناندو ألونسو رابعاً في الثانية.

توقفت الحصة لأول مرة بسبب حادث للبريطاني جورج راسل الذي اصطدم بسيارته «مرسيدس» عند أحد المنعطفات.

وبعد استئناف الحصة، اصطدم النيوزيلندي ليام لاوسون بالحواجز قرب نهاية اللفة، ما تسبب في رفع الراية الحمراء مرة أخرى.

ولاحقاً، خرج نوريس ولوكلير بشكل شبه متزامن من مرآبيهما، وهو ما تسبّب في اصطدام سائق فيراري بالبريطاني ودفعه نحو الجدار، ليؤدي ذلك إلى كسر جناحه الأمامي.

وعادت سيارة ماكلارين بسرعة إلى مرآب الفريق لتركيب جناح أمامي جديد، ونجح نوريس في تسجيل خامس أسرع زمن، في حين حل الكندي لانس سترول على متن أستون مارتن الثانية في المركز السادس.

وأكمل الفرنسي إستيبان أوكون والإسباني كارلوس ساينس ولوكلير والبريطاني لويس هاميلتون المراكز العشرة الأولى.

وكان ألونسو سجّل أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى.

وتقدم السائق المخضرم البالغ من العمر 44 عاماً وبطل العالم مرتين، على سائقي فيراري لوكلير وريد بول فيرستابن، الفائز بآخر سباقين في إيطاليا وأذربيجان.

وأكمل بطل العالم البريطاني سبع مرات، هاميلتون (فيراري)، وبياستري ومطارده المباشر زميله نوريس المراكز الستة الأولى.

وسيحاول بياستري طي صفحة سباق جائزة أذربيجان الكبرى المُخيب للآمال، حيث تعرض لحادثين خلال التصفيات وبعد لحظات من انطلاق السباق في اليوم التالي.

ويتقدم السائق الأسترالي بفارق 24 نقطة على زميله نوريس في الترتيب العام، وبفارق 69 نقطة على فيرستابن الثالث وبطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة.

ويملك فريق ماكلارين فرصة حسم لقب الصانعين للعام الثاني توالياً، حيث يحتاج إلى 13 نقطة على الأقل الأحد.

ويُقام سباق جائزة سنغافورة الكبرى ليلاً لزيادة عدد المشاهدين الأوروبيين نظراً لفارق التوقيت، وللحد من آثار الحرارة الاستوائية على السائقين.

وأصدر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الخميس وللمرة الأولى تحذيراً من موجة حرّ، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 31 درجة مئوية خلال سباق مساء الأحد.