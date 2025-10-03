السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الحمرية ويونايتد إلى دور الـ16 في «البطولة الأغلى»

الحمرية ويونايتد إلى دور الـ16 في «البطولة الأغلى»
3 أكتوبر 2025 20:19

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكمل الحمرية ويونايتد عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم موسم 2025-2026، بعدما تجاوزا عقبة نصف نهائي التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى.
وحقق الحمرية فوزاً مستحقاً على ضيفه العروبة بثلاثية، جاءت جميعها في الشوط الثاني عبر أيدموندو أبوليناريو في الدقيقة 79، وريجيس توساني في الدقيقة 90، والحساني تامبورا في الدقيقة 97.
وفي المباراة الثانية، عبر يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو مضيفه دبا الحصن 2-1، بفضل ثنائية جوستافو أوليفيرا في الدقيقة الثانية، وإبراهيما واتارا في الدقيقة 9، فيما قلص عليون ندور الفارق لدبا الحصن في الدقيقة 51.
وبحسب نظام التصفيات، يستضيف الحمرية بوصفه المتأهل الأول من أندية دوري الأولى فريق العين 26 أكتوبر الجاري، فيما يلتقي يونايتد المتأهل الثاني مع الشارقة 24 أكتوبر ضمن الدور ذاته.
وشهدت التصفيات التمهيدية مشاركة 15 فريقاً من دوري الأولى، أقيمت مبارياتها بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ليتأهل في النهاية فريقان إلى دور الـ16 ويلتحقا بأندية دوري المحترفين الـ14 في مشوار «البطولة الأغلى».
وعلى صعيد متصل، تنطلق يوم السبت الجولة الثالثة لدوري الأولى بمباراتي سيتي وجلف يونايتد، والجزيرة الحمراء والإمارات، على أن تستكمل الجولة 30 أكتوبر بمباريات الفجيرة مع دبا الحصن، مجد مع يونايتد، الاتفاق مع العروبة، والحمرية مع العربي.

الإمارات
كأس رئيس الدولة
الحمرية
العين
الشارقة
