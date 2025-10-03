ديوكوفيتش يلجأ إلى «كل المحركات» في شنغهاي!



شنغهاي (أ ف ب)



استهلّ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف خامساً عالمياً عودته إلى المنافسات بفوزه الصعب على الكرواتي مارين سيليتش 7-6 و6-4 في الدور الثاني لدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في التنس.

وتأتي عودة ديوكوفيتش بعد خسارته في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في سبتمبر، أي بعد انقطاع دام أربعة أسابيع، عقب تقليصه عدد الدورات التي يشارك فيها لتمديد فترة تواجده في القمة.

وانتهت المواجهة بين اللاعبَين المخضرمين، الصربي البالغ 38 عاماً المتوّج بـ24 لقباً كبيراً، والكرواتي البالغ 37 عاماً وبطل فلاشينج ميدوز 2014، لمصلحة الأول.

ويسعى ديوكوفيتش إلى لقبه الخامس في شنغهاي بعد أعوام 2012، 2013، 2015 و2018.

سيلتقي في الدور الثالث مع الألماني يانيك هانفمان (150 عالمياً) الذي قلب تأخره 6-7 إلى فوز 6-2 و6-1 على الأمريكي فرانسيس تيافو (28).

وقال ديوكوفيتش بعد المباراة إنه كان عليه «تشغيل كل المحركات» ليتجاوز المجموعة الأولى الصعبة.

وأضاف «لقد استمتعت، لكنني عانيت كثيراً أيضاً على أرض الملعب، كانت مباراة متقاربة جداً، ربما كان هو اللاعب الأفضل في المجموعة الأولى».

وكان ديوكوفيتش خسر العام الماضي النهائي أمام الإيطالي يانيك سينر الثاني عالمياً.

قال «سأكون سعيداً إذا حصلت على فرصة لمواجهته مجدداً»، في حال التقيا في نصف النهائي، علماً أن الإيطالي يبدأ مشواره السبت بمواجهة الألماني دانيال ألتماير.

وخرج الأميركي بن شيلتون السادس من الدور الثاني بخسارته امام البلجيكي دافيد جوفان 2-6 و4-6.

وبات شيلتون أول المصنفين بين العشرة الأوائل يودع الدورة الصينية.

واستهل جوفان المباراة بقوة وكسر إرسال شيلتون في الشوط الثالث وتقدم 2-1 قبل أن يفعلها مجدداً للمرة الثانية في الشوط السابع ويتقدم 5-2 قبل أن ينهي المجموعة في صالحه 6-2 في 33 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية حتى الشوط الثامن 4-4 قبل أن ينجح البلجيكي في كسر إرسال الأميركي ويتقدم 5-4 ثم ينهيها في مصلحته 6-4 في 44 دقيقة.

ويلتقي جوفان في الدور المقبل مع الكندي جابريال ديالو الفائز على الفرنسي بنجامين بونزي 6-4 و6-4.

قال البلجيكي «كان من الصعب إنهاء المباراة، لكنني فعلتها من خلال شوط إرسال جيد، وأنا سعيد جداً بذلك».

وبلغ الدنماركي هولجر رونه العاشر الدور الثالث بتغلبه على الأرجنتيني سيباستيان بايس 7-5 و6-4.

كما تأهل الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو التاسع عشر بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 7-6 و7-6، والفرنسي أوجو أومبير الحادي والعشرون بتغلبه على الأسترالي جوردان تومسون 6-3 و7-6.

وفاز الإسباني خايمي مونار (40) على الإيطالي فلافيو كوبولي (25) بمجموعتين 7-5 و6-1، وتواصل السقوط الإيطالي بخسارة ماتيا بيلوتشي أمام توماش ماخاتش 3-6 و4-6، كما لوكا ناردي أمام الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار 3-6 و6-7.