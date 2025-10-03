بالاسيوس يمدد عقده مع ليفركوزن



ميونيخ (أ ف ب)



مدّد لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إيسيكيال بالاسيوس عقده مع باير ليفركوزن سادس ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، لعامين إضافيين حتى صيف 2030 وفقاً لما أعلن النادي.

وجاء بالاسيوس الذي بدأ مسيرته من نادي ريفر بلايت، إلى ليفركوزن في يناير 2020 بعقد كان ينتهي في صيف 2028.

وقال المدير الرياضي لليفركوزن سيمون رولفس «منذ وصوله عام 2020، أصبح إيسيكيال بالاسيوس ركيزة أساسية في فريقنا، كان أحد اللاعبين البارزين في السنوات الأخيرة، وسيواصل تحمّل مسؤوليات كبيرة في بناء فريق متعطّش للنجاح».

وتُوّج بالاسيوس بطلاً للعالم مع الأرجنتين أواخر 2022، وكان عنصراً أساسياً في الموسم شبه المثالي لليفركوزن 2023-2024 الذي انتهى بلقبي الدوري والكأس، مع هزيمة واحدة فقط (في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج») من أصل 53 مباراة خاضها الفريق.

وقال بالاسيوس «إنه شعور رائع أن أكون جزءاً مهماً من هذه المسيرة».