السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

البرتغال تستدعي لاعب سان جيرمان رغم الإصابة!

البرتغال تستدعي لاعب سان جيرمان رغم الإصابة!
3 أكتوبر 2025 20:59

 
لشبونة (أ ف ب)

استدعى الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، جواو نيفيز، على الرغم من إصابته، ضمن القائمة المعلنة لمباراتي التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام أيرلندا والمجر.
وكان لاعب الوسط أعلن انسحابه في اللحظة الأخيرة من مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني التي فاز بها الباريسيون 2-1 على الملعب الأولمبي في مونتجويك.
ويشهد المعسكر عودة المدافع نيلسون سيميدو، ولاعب الوسط ماتيوس نونيز والمهاجم رافاييل لياو.
وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي «في هذه المرحلة من التصفيات لا مجال للخطأ، الهدف هو أن نبقى في كامل تركيزنا لمحاولة الفوز في المباراتين».
وتتصدر البرتغال المجموعة السادسة بست نقاط من مباراتين، وستواجه إيرلندا والمجر في 11 و14 أكتوبر على ملعب ألفالادي في لشبونة.
وهنا القائمة:
- لحراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي سيلفا (سبورتينج)
- للدفاع: ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيلسون سيميدو (فنربهتشه التركي)، نونو منديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، جونسالو إيناسيو (سبورتينج)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (فياريال الإسباني)
- للوسط: جواو بالينيا (توتنهام الإنجليزي)، روبن نيفيز (الهلال السعودي)، جواو نيفيش، فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، ماتيوس نونيز، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، بيدرو جونشالفيس (سبورتينج)
- للهحوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس (النصر السعوديي)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينج)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، بيدرو نيتو (تشيلسي الإنجليزي)، رافاييل لياو (ميلان الإيطالي)، جونسالو راموش (باريس سان جيرمان الفرنسي).

تصفيات كأس العالم
البرتغال
أيرلندا
المجر
كريستيانو
كريستيانو رونالدو
باريس
باريس سان جيرمان
