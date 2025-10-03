كييزا يواصل الغياب عن «الأزوري» منذ «يورو 2024»



معتز الشامي (أبوظبي)



لا يزال الجناح الإيطالي فيدريكو كييزا خارج حسابات منتخب بلاده، حيث استبعده المدرب جينارو جاتوزو مجدداً من قائمة «الأزوري» لتصفيات كأس العالم أمام إستونيا وإسرائيل.

ولم يرتدِ كييزا (27 عاماً) قميص المنتخب منذ خروج إيطاليا من يورو 2024 بالخسارة 2-0 أمام سويسرا في دور الـ 16، ورغم التقارير الإيطالية التي رجحت عودته في أكتوبر، إلا أن الإصابة حالت دون استدعائه من جديد، ليبقى سجله الدولي عند 51 مباراة و7 أهداف.

وأشارت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» إلى أن قرار الاستبعاد جاء على خلفية مشاكل بدنية طفيفة، وهو ما أكدته أيضاً تصريحات مدرب ليفربول أرني سلوت الذي كشف أن كييزا ما زال محل شك لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، بعدما غاب عن لقاء دوري الأبطال أمام جالطة سراي، وقال سلوت في مؤتمره الصحفي «هوجو إكيتكي سيتدرب، وكذلك فيدريكو، وبعد الحصة التدريبية نحدد موقفهما النهائي».

ورغم هذه الظروف، يقدم كييزا بداية جيدة مع ليفربول هذا الموسم، إذ سجل هدفين وصنع هدفين في ست مباريات، ما يعزز آمال جماهير «الريدز» في عودته سريعاً للملاعب وللمنتخب.