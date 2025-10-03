السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الصفقة المثالية» تتحول إلى «كابوس» في يوفنتوس!

«الصفقة المثالية» تتحول إلى «كابوس» في يوفنتوس!
3 أكتوبر 2025 22:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الصفقة القياسية» لليفربول.. 21 فرصة بلا أهداف!
برشلونة يعلن تفاقم إصابة يامال!


أشارت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» إلى أن المهاجم الكندي جوناثان ديفيد يمر بفترة صعبة مع يوفنتوس منذ انتقاله من ليل، بعدما سجل هدفاً وحيداً فقط منذ انطلاق الموسم.
وافتتح ديفيد مشواره في الدوري الإيطالي بأفضل طريقة ممكنة، حين أحرز هدفاً في ظهوره الأول أمام بارما في 24 أغسطس، ليسهم في فوز فريقه 2-0. لكن الفرحة لم تدم طويلاً، إذ فشل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في التسجيل خلال المباريات الخمس التالية، وأضاع فرصة سهلة أمام فياريال في دوري الأبطال.
وأوضح تقرير صحيفة «لاجازيتا» أن المهاجم الكندي لم ينجح بعد في الانسجام مع زملائه، والسبب يعود إلى غياب الاستمرارية في مشاركته أساسياً، واستبعده المدرب إيجور تودور من التشكيلة أمام الإنتر وفيرونا وأتالانتا، ودفع به أحياناً في مركز صانع الألعاب، كما حدث ضد بوروسيا دورتموند.
وتتضاعف مشكلة ديفيد، في ظل وجود أكثر من خيار هجومي، الصربي دوشان فلاهوفيتش بقدراته الكلاسيكية في إنهاء الهجمات، والبلجيكي لويس أوبندا بسرعته في المساحات، بينما يجيد ديفيد اللعب الجماعي والربط بين الخطوط، وتودور حتى الآن لم يحسم ترتيب المهاجمين، لكن جازيتا رجحت أن يبدأ ديفيد من مقاعد البدلاء مجدداً في القمة المقبلة أمام ميلان، مع تفضيل فلاهوفيتش لقيادة الخط الأمامي.

 

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
كندا
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليل
فياريال
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©