«الصفقة المثالية» تتحول إلى «كابوس» في يوفنتوس!



معتز الشامي (أبوظبي)



أشارت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» إلى أن المهاجم الكندي جوناثان ديفيد يمر بفترة صعبة مع يوفنتوس منذ انتقاله من ليل، بعدما سجل هدفاً وحيداً فقط منذ انطلاق الموسم.

وافتتح ديفيد مشواره في الدوري الإيطالي بأفضل طريقة ممكنة، حين أحرز هدفاً في ظهوره الأول أمام بارما في 24 أغسطس، ليسهم في فوز فريقه 2-0. لكن الفرحة لم تدم طويلاً، إذ فشل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في التسجيل خلال المباريات الخمس التالية، وأضاع فرصة سهلة أمام فياريال في دوري الأبطال.

وأوضح تقرير صحيفة «لاجازيتا» أن المهاجم الكندي لم ينجح بعد في الانسجام مع زملائه، والسبب يعود إلى غياب الاستمرارية في مشاركته أساسياً، واستبعده المدرب إيجور تودور من التشكيلة أمام الإنتر وفيرونا وأتالانتا، ودفع به أحياناً في مركز صانع الألعاب، كما حدث ضد بوروسيا دورتموند.

وتتضاعف مشكلة ديفيد، في ظل وجود أكثر من خيار هجومي، الصربي دوشان فلاهوفيتش بقدراته الكلاسيكية في إنهاء الهجمات، والبلجيكي لويس أوبندا بسرعته في المساحات، بينما يجيد ديفيد اللعب الجماعي والربط بين الخطوط، وتودور حتى الآن لم يحسم ترتيب المهاجمين، لكن جازيتا رجحت أن يبدأ ديفيد من مقاعد البدلاء مجدداً في القمة المقبلة أمام ميلان، مع تفضيل فلاهوفيتش لقيادة الخط الأمامي.