السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
حمدان بن مبارك يُشيد بمشاركة «أبيض الناشئين» في البطولة الخليجية

حمدان بن مبارك يُشيد بمشاركة «أبيض الناشئين» في البطولة الخليجية
3 أكتوبر 2025 21:53

 
أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم بأداء ونتائج منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة كأس الخليج لمنتخبات تحت 17 سنة، مؤكداً أن المشاركة كانت إيجابية، بعد الحصول على المركز الثاني، وقال إن ما تحقق جاء نتيجة عمل جاد ومثابرة مستمرة وإعداد جيد، وكذلك لحرص والتزام اللاعبين.
وأكد أن هذه المشاركة مهمة وضرورية لهذا الجيل من الموهوبين، حيث يعد منتخبنا الأصغر في هذه البطولة التي جمعت منتخبات من مواليد 2008، في حين أن «الأبيض» من مواليد 2009، مشيراً إلى أن زج هذا المنتخب مع منتخبات أكبر منه سناً فكرة جيدة لتعزيز ثقة اللاعبين في أنفسهم، ولتأسيس قاعدة صلبة لتطوير الذات.
وأشاد معالي رئيس الاتحاد بجهود الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الوطني ماجد سالم، مؤكداً أن النجاح يعزز خبرات الكوادر الوطنية في كرة القدم، ويدفعها نحو التطور، ويساعد على تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل.
وأضاف: «إن تعاون الأندية مع اتحاد الكرة يوفر بيئة خصبة للإبداع والتفوق، ونحن نثمن هذا التعاون وندعو لاستمراره بما يخدم المنتخبات الوطنية وفرق الأندية المحلية، إن كل جيل جديد موهوب يولد في الملاعب يُشّكل عموداُ فقرياً قوياً للكرة الإماراتية، وأن كل موهبة تولد في منتخبات الفئات العمرية يجب أن تصبح جوهرة كروية، لأننا في أمس الحاجة إليها».
وجدد معالي رئيس الاتحاد إشادته باللاعبين والجهاز الفني والإداري، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيواصل توفير أفضل برامج الإعداد لهذا المنتخب من أجل الاستحقاقات المقبلة.
وكان منتخبنا الوطني للناشئين أكتفي بالمركز الثاني في البطولة بعد خسارته أمام نظيره السعودي 0-2، في المباراة النهائية التي جرت على استاد حمد الكبير بالدوحة.

