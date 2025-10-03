مدرب أرسنال يسعى لتجنب السقوط أمام وستهام في «اللقاء 300»



لندن (د ب أ)



يقود الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، المباراة رقم 300 له على رأس الإدارة الفنية للفريق السبت، حيث يسعى لتجنب الهزيمة الثالثة على التوالي على ملعبه أمام وستهام بالدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن آمال أرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين تلقت ضربة قاسية على يد وستهام الذي فاز على أرض منافسه في آخر مباراتين.

ويمكن لأرسنال أن يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة ليفربول، حامل اللقب والمتصدر، أمام تشيلسي في ملعب «ستامفورد بريدج».

واعترف أرتيتا، الذي سيواجه وستهام بقيادة مدربه البرتغالي الجديد نونو إسبيرتو سانتو، بأن المباراة ستكون بمثابة خطوة مهمة في سعي فريقه للمنافسة على اللقب.

ويدخل أرسنال المباراة المقبلة بعد فوزه على نيوكاسل في الدوري وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، وقال أرتيتا: «هذا ما نرغب به أن نواصل اللعب ونسيطر على المباريات بالطريقة التي نقوم بها».

وأضاف: «ستكون تلك مباراة مهمة لقد تعلمنا مما حدث في آخر موسمين لأننا خسرنا أمام وستهام مرتين وهذا شيء علينا أن نضعه في المسار الصحيح، وغداً ستكون الفرصة لفعل ذلك».

وتابع أرتيتا: «سنواجه فريقاً لديه مدرب جديد، ونحن نعرف نونو جيداً ونعرف الطريقة التي سيلعب بها فريقه».