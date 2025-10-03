توخيل: بيلينجهام يفتقر إلى إيقاع اللعب!



لندن (رويترز )



قال توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا، إن افتقار لاعب الوسط جود بيلينجهام لإيقاع اللعب كان سبب استبعاده من تشكيلة المنتخب استعداداً لخوض مباراة ودية أمام ضيفه ويلز هذا الشهر، قبل أن يحل ضيفاً على لاتفيا ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وتمسك توخيل بتشكيلته التي حققت الفوز على أندورا وصربيا الشهر الماضي ضمن منافسات المجموعة 11 في التصفيات، مع استمرار استبعاده للثنائي فيل فودن وجاك جريليش.

وسيضمن منتخب إنجلترا تأهله إلى كأس العالم متصدراً لمجموعته في حال فوزه على لاتفيا يوم 14 أكتوبر الجاري، إلى جانب تعادل صربيا وألبانيا.

ولم يستدع بيلينجهام (22 عاماً) لاعب الوسط للمنتخب، رغم عودته للمشاركة مع ريال مدريد، بعد غيابه عن الملاعب منذ خضوعه لعملية جراحية في يوليو لعلاج إصابة طويلة الأمد في كتفه الأيسر.

وعندما سُئل عن سبب استبعاد أفضل لاعب في منتخب إنجلترا لموسم 2024-2025، بتصويت الجماهير، أشار الألماني توخيل إلى أنه يفتقر لإيقاع اللعب.

وقال «أتفهم تركيزكم على جود، فهو لاعب مميز للغاية، وللاعبين المميزين قواعد خاصة أحياناً، لكن في هذا المعسكر، قررنا الالتزام بخططنا واستدعاء نفس التشكيلة».

وأضاف «هناك أيضاً عامل آخر، فهو لم يستعد كامل لياقته بعد في ريال مدريد، صحيح أنه عاد للمشاركة، لكنه حتى الآن لم يلعب مباراة كاملة، شارك أساسياً في مباراة واحدة فقط».

وقال توخيل إنه تحدث إلى بيلينجهام هاتفياً وإنه كان يرغب في الانضمام إلى التشكيلة.

وسُئل توخيل عما إذا كانت هناك أي خلافات بينه وبين بيلينجهام بعد أن اضطر المدرب الألماني لتقديم الاعتذار عن وصف تصرف لاعب خط الوسط في الملعب بأنه «منفر» خلال الخسارة أمام السنغال في مباراة ودية في يونيو الماضي.

وقال «لا ليست هناك مشكلة أيضاً بيني وبين فيل (فودن)، ولا بيني وبين جاك (جريليش)، إنهما لاعبان مميزان للغاية، فيل استعاد تأثيره مع مانشستر سيتي، وجاك اقترب من أفصل مستوياته أيضاً، وهل أعتقد أن جود يجعلنا فريقاً أقوى؟ نعم، هل هو من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم؟ بالتأكيد، هذه رياضة جماعية، علينا إيجاد حلول. أعتقد أننا نجحنا في ذلك في معسكرنا الأخير. يمكن أن نفقد لاعبين مؤثرين للغاية بسبب الإصابة. لا يمكن أن يكون الحل الأمثل الاعتماد على لاعب واحد».

استعاد فودن مستواه مع السيتي بتسجيله هدفين وتقديمه تمريرتين حاسمتين في بداية الموسم، فيما فاز جريليش بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قدم أربع تمريرات حاسمة بقميص إيفرتون منذ انضمامه على سبيل الإعارة قادماً من مانشستر سيتي.

وأوضح توخيل أن اللاعبين عليهما «بذل الجهد ومواصلة العمل» من أجل العودة إلى تشكيلته.

وتابع «كان هذا قراراً يخص المعسكر الحالي. وكما قلت، كان المعسكر (السابق) الأفضل من حيث روح الفريق والعمل الجماعي، كان ذلك أفضل معسكر حتى الآن، لذا قررنا استدعاء نفس التشكيلة لتثبيت ما بنيناه والحفاظ على الاستقرار».

وشهدت التشكيلة عودة جناح أرسنال بوكايو ساكا بالرغم من تعرضه أيضا لموسم مضطرب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وساكا التغيير الوحيد في تشكيلة توخيل التي خاض بها آخر معسكر دولي عندما فازت إنجلترا 5-صفر خارج أرضها على صربيا، التي كانت من المفترض أن تنافسه على صدارة المجموعة 11، وهي أفضل نتيجة له منذ توليه المسؤولية.

واحتفظ زميله في فريق أرسنال مايلز لويس سكلي بمكانه في تشكيلة إنجلترا رغم عدم مشاركته أساسياً في أي مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وغيابه أمام صربيا.

وقال توخيل عن الظهير الأيسر البالغ عمره 19 عاماً «كان جزءاً من معسكر ناجح للغاية، لذا فهو يحصل على المكافأة على ذلك.

«كانت النتيجة ممتازة، والأهم من ذلك أنها كانت مستحقة بفضل أدائنا، قررنا سريعا أننا نريد مكافأة الجميع وإعادة المجموعة نفسها إلى المعسكر».

وفيما يلي التشكيلة:

حراس المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد.

مدافعون: دان بيرن، مارك جيهي، ريس جيمس، إزري كونسا، مايلز لويس-سكلي، جاريل كوانساه، جيد سبنس، جون ستونز.

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، مورجان جيبس-وايت، جوردان هندرسون، روبن لوفتوس-تشيك، ديكلان رايس، مورجان روجرز.

مهاجمون: جارود بوين، إبريتشي إيزي، أنتوني جوردون، هاري كين، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، أولي واتكينز.