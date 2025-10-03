السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

الخطيب يقترب من «ولاية ثالثة» في رئاسة الأهلي

الخطيب يقترب من «ولاية ثالثة» في رئاسة الأهلي
3 أكتوبر 2025 22:22

القاهرة (د ب أ)

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، غلق باب الترشيح، ويجري الأهلي انتخاباته يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، حسبما كان النادي أعلن في وقت سابق عبر بيان رسمي.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم هم: محمود الخطيب على منصب الرئيس، وياسين منصور على منصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي لأمانة الصندوق.
وفي العضوية «فوق السن» ترشح كل من طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي وسيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال ومنار سعيد وحسن طنطاوي وأحمد شريف وأحمد مجدي الحيوان.
أما في عضوية تحت السن فترشح كل من إبراهيم العامري، ورويدا هشام.
ويقترب محمود الخطيب من الاستمرار في منصبه لولاية ثالثة، بعدما ترشح منفرداً على مقعد الرئاسة، فيما لا توجد منافسة أيضاً على منصبي النائب وأمين الصندوق، وكذلك هو الحال بالنسبة لعضوية تحت السن.
ومن المقرر أن تعتمد الجهة الإدارية أوراق ترشح جميع المرشحين، والتأكد من صحتها واكتمالها، بالإضافة إلى اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، حيث ستكون المنافسة فقط على العضوية فوق السن، بينما سيتم اعتماد فوز المرشحين دون منافسة بالتزكية وفقاً للإجراءات المتبعة.

مصر
الأهلي المصري
محمود الخطيب
