جاتوزو يشعل المنافسة في إيطاليا بـ «الوجوه الجديدة»!

معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن جينارو جاتوزو، مدرب المنتخب الإيطالي، عن ضم وجهين جديدين لقائمة «الأزوري» في معسكر أكتوبر الجاري، وهما نيكولو كامبياجي جناح بولونيا، وهانس نيكولوسي كافيجليا لاعب وسط فيورنتينا، لكن وكما أثبت الشهر الماضي، فإن الاستدعاء لا يعني بالضرورة المشاركة الرسمية.

وفي معسكر سبتمبر الماضي، استدعى جاتوزو ثلاثة لاعبين جدد هم جيوفاني ليوني، جيوفاني فابيان وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو، غير أن الأخير فقط شارك فعلياً، بينما لم يظهر الآخران حتى على مقاعد البدلاء أمام إستونيا وإسرائيل.

وزادت خيبة الأمل بعد إصابة ليوني بقطع في الرباط الصليبي خلال ظهوره الأول مع ليفربول، ما يحرمه من تمثيل بلاده لعام كامل، وفي القائمة الجديدة، لم يتم استدعاء فابيان، بينما يواصل بيو إسبوزيتو حجز مكانه، أما كامبياجي ونكولوسي كافيجليا، يدخلان منافسة قوية لإثبات أحقيتهما بالظهور.

كامبياجي يواجه صراعاً مع ماتيا زاكاني وجياكومو راسبادوري على مركز الجناح الأيسر، فيما ينافس كافيجليا ثنائي الوسط برايان كريستانتي ومانويل لوكاتيلي، مع ثبات نيكولو باريلا وساندرو تونالي كركائز أساسية.

وبات واضحاً أن جاتوزو يفتح الباب أمام جيل جديد، لكنه في الوقت نفسه يفرض معايير صارمة للمشاركة، حيث لا يكفي الاستدعاء بل يجب إثبات الجدارة في التدريبات والمباريات الودية قبل نيل فرصة الظهور الرسمي.

وكان جاتوزو، مدرب منتخب إيطاليا، أعلن عن قائمة تضم 27 لاعباً استعداداً لمواجهتي إستونيا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم 2026، وسيحل منتخب إيطاليا ضيفاً على إستونيا في تالين يوم 11 أكتوبر، قبل أن يستضيف إسرائيل على ملعب فريولي في أوديني يوم 14 أكتوبر، في مواجهتين حاسمتين ضمن المجموعة التاسعة التي يحتل فيها المنتخب الإيطالي المركز الثاني برصيد تسع نقاط، متساوياً مع إسرائيل لكن مع مباراة أقل.

قائمة منتخب إيطاليا لتصفيات أكتوبر تضم ماركو كارنيزيكي (أتلانتا)، جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)، أليكس ميريت (نابولي)، جولييلمو فيكاريو (توتنهام)،

وأليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، دييجو كوبولا (برايتون)، جيوفاني دي لورينزو (نابولي)، فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)، ماتيو جابيا (ميلان)، جيانلوكا مانشيني (روما)، ديستيني أودوجي (توتنهام)، ونيكولو باريلا (إنتر ميلان)، بريان كريستانتي (روما)، دافيدي فراتسي (إنتر ميلان)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، هانس نيكولوسي كافيجليا (فيورنتينا)، ساندرو تونالي (نيوكاسل)، ونيكولو كامبياجي (بولونيا)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر ميلان)، مويس كين (فيورنتينا)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، جياكومو راسبادوري (أتلتيكو مدريد)، ماتيو ريتيجي (القادسية السعودي)، ماتيا زاكاني (لاتسيو).