كولن.. «الصيد الثمين» في «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)



قاد اللبناني الأصل سعيد الملا فريقه كولن إلى انتزاع المركز الرابع موقتاً في الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه هوفنهايم 1-0، ضمن المرحلة السادسة، وهذا الفوز الثالث لكولن معزّزاً رصيده إلى 10 نقاط.

ويدين كولن بفوزه إلى هدف اللبناني الأصل سعيد الملا (19 عاماً) في الدقيقة السادسة عشرة.

وسجّل الملا هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة، بعد أن أظهر مهارة عالية مراوغاً ثلاثة مدافعين، قبل أن يضع الكرة في المرمى.

وهذا الهدف هو الثاني للملا في «البوندسليجا» هذا الموسم.

وخاض ابن الـ19 عاماً مشاركته الأساسية الأولى في الدوري هذا الموسم، بعد دخوله من دكة البدلاء في المباريات الخمس الأخيرة، حيث ترك بصمة جيدة لمدربه لوكاس كفاشنيك.

واختار الموقع الرسمي للدوري الألماني الملا أفضل لاعب في المباراة، وقال عنه: «برّر اللاعب الشاب الملا مشاركته الأساسية الأولى في الدوري الألماني بأداء مليء بالحيوية، والمهارة، والانطلاقات المباشرة، الأمر الذي واجه هوفنهايم صعوبة كبيرة في احتوائه طوال المباراة».

يُذكر أن اللاعب مثّل أخيراً منتخب ألمانيا لما دون 21 عاماً، ويُعد من المواهب الصاعدة البارزة في ألمانيا.