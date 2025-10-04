حادث تصادم بين نوريس ولوكلير في سنغافورة!

سنغافورة (د ب أ)



تعرّض الجناح الأمامي لسيارة البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين، للكسر بعد اصطدامه مع سيارة شارل لوكلير، سائق فيراري، خلال التجارب الحرة الثانية لسباق «الفورمولا-1» في سنغافورة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن السائق البريطاني غادر المرأْب بعد توقف آخر بسبب رفع العلم الأحمر، ليصطدم به لوكلير في طريقه.

واصطدم نوريس بالجدار الخرساني لدى محاولته تفادي حدوث ذلك، وتعرض لأضرار في مقدمة سيارته، قبل أن يقوم الفنيون بإعادته إلى السباق.

وقال نوريس عبر الراديو: «اصطدمت للتو، صدمني مباشرة».

وتقرر تغريم فيراري مبلغ 8700 جنيه إسترليني (700ر11 دولار) بسبب انزلاق غير أمن.

عاد نوريس إلى السباق مجدداً في آخر عشر دقائق منه، لكنه أنهاه في المركز الخامس بفارق 483: 0 ثانية خلف زميله في ماكلارين، ومنافسه على اللقب الأسترالي أوسكار بياستري.