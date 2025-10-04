الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حادث تصادم بين نوريس ولوكلير في سنغافورة!

حادث تصادم بين نوريس ولوكلير في سنغافورة!
4 أكتوبر 2025 09:51

سنغافورة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
راسل أول المنطلقين في «جائزة سنغافورة»
فيرستابن الأسرع في «التجارب الثالثة» بـ«جائزة سنغافورة»


تعرّض الجناح الأمامي لسيارة البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين، للكسر بعد اصطدامه مع سيارة شارل لوكلير، سائق فيراري، خلال التجارب الحرة الثانية لسباق «الفورمولا-1» في سنغافورة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن السائق البريطاني غادر المرأْب بعد توقف آخر بسبب رفع العلم الأحمر، ليصطدم به لوكلير في طريقه.
واصطدم نوريس بالجدار الخرساني لدى محاولته تفادي حدوث ذلك، وتعرض لأضرار في مقدمة سيارته، قبل أن يقوم الفنيون بإعادته إلى السباق.
وقال نوريس عبر الراديو: «اصطدمت للتو، صدمني مباشرة».
وتقرر تغريم فيراري مبلغ 8700 جنيه إسترليني (700ر11 دولار) بسبب انزلاق غير أمن.
عاد نوريس إلى السباق مجدداً في آخر عشر دقائق منه، لكنه أنهاه في المركز الخامس بفارق 483: 0 ثانية خلف زميله في ماكلارين، ومنافسه على اللقب الأسترالي أوسكار بياستري.

 

الفورمولا-1
بطولة العالم
بطولة العالم للفورمولا-1
سنغافورة
لاندو نوريس
ماكلارين
شارل لوكلير
فيراري
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
علوم الدار
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
اليوم 14:23
جوارديولا: أتفهم حلم برشلونة بهالاند
الرياضة
جوارديولا: أتفهم حلم برشلونة بهالاند
اليوم 14:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©