الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«خيول الإمارات» تخوض «التحدي الرفيع» في «قوس النصر»

«خيول الإمارات» تخوض «التحدي الرفيع» في «قوس النصر»
4 أكتوبر 2025 10:29


عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر


ينطلق، عصر الأحد، سباق الآرك الفرنسي «قوس النصر»، بمضمار لونجشامب العريق في فرنسا، والذي تبلغ جائزته 5 ملايين يورو، وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة الميل ونصف الميل «2400 متر» للفئة الأولى.
وتخوض خيول الإمارات التحدي الرفيع، حيث يدفع فريق جودلفين بالمهر «كواليفيكار»، بإشراف المدرب أندريه فابر، الذي يسعى لحصد انتصاره التاسع في هذا السباق الأوروبي الأبرز للمسافات المتوسطة.
وكان «كواليفيكار» ظفر بسباقين تحضيريين كلاسيكيين في الربيع، هما بري لا فورس «فئة 3»، وبري دو جيش «فئة 3»، قبل أن يجد نفسه خلف «كامي بيسارو» بنصف طول في بري دو جوكي كلوب «فئة 1».
وعن المتسابقين الأوفر حظاً هناك «أفنتشر»، النجمة الفرنسية، وصيفة العام الماضي، و«ميني هوك»، المتحدية الأيرلندية بإشراف إيدان أوبراين، ويُعد سباق الآرك أكثر انفتاحاً من أي وقت مضى، حيث يتنافس 17 عدّاءً في السباق، ولكن من يفوز بالمركز الأول في أكبر جائزة أوروبية للخيول السريعة؟
ويشهد الحفل أيضاً سباق كأس قطر العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي يجتذب النخبة في سن أربع سنوات فما فوق للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، والبالغة جوائزه مليون يورو، وينافس فيه المهر الإماراتي «مراد» لياس لإدارة سباق الخيل، بإشراف دايمن فاتريجانت، وقيادة ماكسيم جيون.
ويمثّل الإمارات أيضاً النجم المتألق «الشاهين» لهلال العلوي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، إلى جانب رفيق إسطبله «آر بي كنج ميكر»، بقيادة مايكل بارزلونا، ومن أبرز المتحدين الجواد القطري «الغدير» الفائز بهذا السباق مرتين.

الإمارات
فرنسا
الخيول المهجنة الأصيلة
جودلفين
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
علوم الدار
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
اليوم 14:23
جوارديولا: أتفهم حلم برشلونة بهالاند
الرياضة
جوارديولا: أتفهم حلم برشلونة بهالاند
اليوم 14:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©