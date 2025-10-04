«خيول الإمارات» تخوض «التحدي الرفيع» في «قوس النصر»



عصام السيد (أبوظبي)



ينطلق، عصر الأحد، سباق الآرك الفرنسي «قوس النصر»، بمضمار لونجشامب العريق في فرنسا، والذي تبلغ جائزته 5 ملايين يورو، وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة الميل ونصف الميل «2400 متر» للفئة الأولى.

وتخوض خيول الإمارات التحدي الرفيع، حيث يدفع فريق جودلفين بالمهر «كواليفيكار»، بإشراف المدرب أندريه فابر، الذي يسعى لحصد انتصاره التاسع في هذا السباق الأوروبي الأبرز للمسافات المتوسطة.

وكان «كواليفيكار» ظفر بسباقين تحضيريين كلاسيكيين في الربيع، هما بري لا فورس «فئة 3»، وبري دو جيش «فئة 3»، قبل أن يجد نفسه خلف «كامي بيسارو» بنصف طول في بري دو جوكي كلوب «فئة 1».

وعن المتسابقين الأوفر حظاً هناك «أفنتشر»، النجمة الفرنسية، وصيفة العام الماضي، و«ميني هوك»، المتحدية الأيرلندية بإشراف إيدان أوبراين، ويُعد سباق الآرك أكثر انفتاحاً من أي وقت مضى، حيث يتنافس 17 عدّاءً في السباق، ولكن من يفوز بالمركز الأول في أكبر جائزة أوروبية للخيول السريعة؟

ويشهد الحفل أيضاً سباق كأس قطر العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي يجتذب النخبة في سن أربع سنوات فما فوق للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، والبالغة جوائزه مليون يورو، وينافس فيه المهر الإماراتي «مراد» لياس لإدارة سباق الخيل، بإشراف دايمن فاتريجانت، وقيادة ماكسيم جيون.

ويمثّل الإمارات أيضاً النجم المتألق «الشاهين» لهلال العلوي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، إلى جانب رفيق إسطبله «آر بي كنج ميكر»، بقيادة مايكل بارزلونا، ومن أبرز المتحدين الجواد القطري «الغدير» الفائز بهذا السباق مرتين.