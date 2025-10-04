اتحاد الرياضات الإلكترونية يشارك في اجتماع «العربي»

الشارقة (الاتحاد)

شارك سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلي الاتحادات العربية.

واستعرض الاجتماع التقريرين المالي والإداري عن الفترة الماضية، إلى جانب تقرير اللجنة الفنية حول البطولات السابقة، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث اللوائح التنظيمية، وتعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع المتنامي.

وأعلن الاتحاد العربي عن فتح باب الترشح لاستضافة بطولة الدوري العربي لعام 2026، إلى جانب تحديد العاشر من ديسمبر المقبل موعداً للاجتماع القادم لمجلس الإدارة.

كما ناقش الأعضاء مجموعة من المقترحات الجديدة، من أبرزها إقامة بطولة عربية للأندية، وتنظيم دورات تدريبية للحكام والمدربين، وإصدار مجلة متخصصة بالرياضات الإلكترونية في الوطن العربي، حيث وعدت الأمانة العامة بدراسة هذه المقترحات بشكل موسّع.

وأكد سعيد علي الطاهر في تصريحاته أن اتحاد الرياضات الإلكترونية يحرص على دعم العمل العربي المشترك وبناء منظومة رقمية متكاملة تعزز مكانة الرياضات الإلكترونية عربياً ودولياً، مشيداً بجهود الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في الاستضافة والتنظيم المتميز للاجتماع.