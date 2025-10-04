سابالينكا تدافع عن لقب «ووهان»

بكين (أ ف ب)



تدافع البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً في التنس، عن لقبها في دورة ووهان الصينية الأسبوع المقبل، وذلك بعد تعرّضها لإصابة أبعدتها عن الملاعب في الآونة الأخيرة.

أحرزت سابالينكا رابع ألقابها الكبرى في نيويورك الشهر الماضي على ملاعب فلاشينج ميدوز، لكنها غابت هذا الأسبوع عن دورة بكين بسبب ما وصفته بإصابة صغيرة.

ويُتوقع أن تعود ابنة السابعة والعشرين إلى إحدى دورات الألف نقطة في ووهان الصينية، حيث أحرزت اللقب ثلاث مرات سابقاً.

وتنطلق منافسات الدور الأساسي الاثنين، فيما تُعدّ البولندية إيجا شفيونتيك والأميركية كوكو جوف، اللتان تخوضان نصف نهائي بكين السبت، من أبرز المرشحات على اللقب.

وفي صفعة للمنظمين المحليين، انسحبت الصينية جنج تشينوين، حاملة الذهبية الأولمبية، بعد عودتها أخيراً من جراحة في كوعها.

جنج التي تعتبر ووهان مدينتها، انسحبت من دور الـ32 في دورة بكين الاثنين.

قالت وصيفة سابالينكا العام الماضي والمصنفة تاسعة عالمياً: «للأسف، لم يعد جسدي إلى أفضل حالاته، بعد مناقشة الأمر مع الأطباء وفريقي، يؤسفني الانسحاب من دورة ووهان لهذه السنة».