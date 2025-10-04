الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رونالدو يطرق أبواب التاريخ في تصفيات كأس العالم

رونالدو يطرق أبواب التاريخ في تصفيات كأس العالم
4 أكتوبر 2025 11:52

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلنت البرتغال قائمة مباراتي تصفيات كأس العالم أمام أيرلندا والمجر، وتضم النجم «المخضرم» كريستيانو رونالدو ليتصدر القائمة، ورغم أنه في الأربعين من عمره، فلا يزال القائد الأبرز للمنتخب، ويسعى لكتابة تاريخ جديد.
فإذا سجّل رونالدو هدفاً واحداً على الأقل في المباراتين، يصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم، برصيد 40 هدفاً، محطما بذلك تعادله مع الجواتيمالي كارلوس بيسكاديتو رويز، الذي يملك 39 هدفاً.
ويضاف هذا الإنجاز المحتمل إلى سجل الأرقام القياسية المبهر الذي يحمله النجم البرتغالي على الصعيد الدولي، ويُعد «الدون» اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية في تاريخ كرة القدم، برصيد 223 مباراة، والهداف التاريخي في كرة القدم الدولية برصيد 141 هدفاً.
وتستضيف البرتغال مباراتيها على ملعب خوسيه ألفالادي في لشبونة، الأولى ضد أيرلندا في 11 أكتوبر، والثانية مع المجر في 14 أكتوبر، وتتصدر البرتغال حالياً المجموعة السادسة بـ6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن أرمينيا، بينما تتخلف كل من المجر وأيرلندا بنقطة واحدة من تعادلهما. 
ويحتاج منتخب البرتغال إلى فوزين فقط لضمان التأهل حسابياً إلى كأس العالم 2026، ما يضمن ظهورها التاسع في نهائيات كأس العالم والسابع على التوالي.

