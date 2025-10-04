الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دوري كرة السلة الأميركي في أبوظبي.. نيكس يواجه فيلادلفيا

4 أكتوبر 2025 12:30

أبوظبي (الاتحاد)
تتجه أنظار عشاق كرة السلة اليوم إلى صالة الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي فريق نيويورك نيكس مع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ضمن فعاليات مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2025، المقدمة من شركة القابضة ADQ.
وفي أجواء مميزة تحيط بالحدث، يحضر النجم الأسطوري لفريق نيويورك نيكس وأحد أبرز نجومه في تسعينيات القرن الماضي، جون ستاركس، للمشاركة في الفعاليات المرافقة للمباريات والتفاعل مع الجماهير، كما يشارك ستاركس إلى جانب عدد من نجوم الدوري السابقين في منطقة «NBA District» التي تقام في منارة السعديات.
وعن رؤيته للموسم المقبل، أعرب ستاركس عن ثقته الكبيرة بقدرات فريقه، قائلاً: «أشعر بحماس شديد هذا العام، وأعتقد بأن المدرب مايك براون سيعزز القدرات الهجومية للفريق، ما يؤدي لتخفيف الضغط قليلاً عن جالين برونسون، ومع وجود فرق قوية في المنطقة الشرقية، يجب علينا ألا نستهين بإمكاناتهم، وأن نغرس لدى اللاعبين عقلية الفوز باللقب، ولا سيما أنهم يتمتعون بجميع الإمكانات اللازمة للفوز».
كما أشار ستاركس إلى أن مباريات أبوظبي تشكّل فرصة مثالية للفريق للتأقلم مع أسلوب المدرب الجديد مايك براون، وقال: «أعتقد بقدرة براون على زرع عقلية الفوز لدى لاعبي الفريق، فهو يتمتع بالخبرة اللازمة لتحقيق اللقب، حيث قاد العديد من الفرق إلى منصات التتويج، وسيعمل براون على تعزيز إمكانات الفريق بأساليب لعب كل من فريق جولدن ستيت ووريورز والمدرب جريج بوبوفيتش، ما يساعد في تفعيل مشاركة الجميع في الهجوم، وأتطلع قُدماً لمشاهدة ذلك على أرض الملعب».
وأضاف ستاركس عن أهمية إقامة هذه الفعاليات في العاصمة الإماراتية: «تحولت كرة السلة اليوم إلى رياضة عالمية، وقد نجحت في توسيع حضورها إلى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويسرني وجودي في أبوظبي ورؤية هذا الشغف الكبير لدى الجمهور».

