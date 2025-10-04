الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
كرة «مونديال 2026» تتعاون مع «الفار» وتقلق الحراس!
4 أكتوبر 2025 12:20

 
معتز الشامي (أبوظبي)

قبل ثمانية أشهر من انطلاق كأس العالم 2026، كشفت أديداس عن الكرة الرسمية للبطولة، والتي حملت اسم «تريوندا»، لتكون محور 104 مباريات تقام في أميركا الشمالية، الشركة الألمانية وصفتها بأنها الكرة الأكثر تطوراً تقنياً في تاريخها، وصممتها لتكريم الدول الثلاث المستضيفة الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
ويستمد اسم «تريوندا» من «ثلاثة» و«موجات»، وجاء التصميم مزيجاً من الأحمر والأخضر والأزرق مع رموز بارزة، النجمة لأميركا، ورقة القيقب لكندا، والنسر للمكسيك، إضافة إلى لمسات ذهبية ترمز لكأس العالم، واعتبرتها أديداس واحدة من أكثر الكرات إشراقاً، مقارنة بالتصاميم السابقة منذ كرة 1970 الكلاسيكية باللونين الأبيض والأسود.
وتستخدم «تريوندا»، تقنيات حديثة، حيث تتكون من أربع قطع فقط مع خطوط محفورة لزيادة ثباتها في الهواء، أما الحدث الأبرز فهو تطوير تقنية الكرة المتصلة أو «Connected Ball Technology»، عبر شريحة استشعار (IMU 500Hz) مدمجة داخل إحدى اللوحات، تنقل بيانات لمس الكرة لحظياً إلى نظام الـ VAR، ما يساعد الحكام على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة في حالات التسلل، ضربات الجزاء أو لمس اليد، ووصفها هانس شافكه، رئيس الابتكار في أديداس، بأنها «نبض الكرة الجديد»، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تسهيل عمل الحكام وتسريع قرارات الفيديو.
واستغرقت عملية تطوير الكرة أكثر من ثلاث سنوات، وشملت آلاف الاختبارات بمشاركة لاعبين محترفين وهواة، إضافة إلى روبوتات خاصة تطلق الكرة بسرعات تصل إلى 200 كلم/س.
كما اختبرت في سبع من المدن المستضيفة للبطولة، بمختلف الظروف المناخية والارتفاعات، لضمان ثبات الأداء في جميع الملاعب.
ورغم التقدم التقني، أثار التصميم جدلاً، وبدلاً من اللون الأبيض التقليدي الذي يسهل متابعته، تجمع «تريوندا» بين ألوان زاهية تجعل الكرة تبدو كظل داكن وهي تدور في الهواء، ما قد يثير اعتراضات من الحراس واللاعبين كما حدث مع كرات سابقة.
وبعض المراقبين وصفوها بأنها أقرب لكرة بلاستيكية ملونة للأطفال، في محاولة لإرضاء الدول الثلاث المستضيفة، بينما رأى آخرون أنها تبدو رائعة للعرض على الرفوف أكثر من كونها أداة مثالية للعب.
وتدخل «تريوندا» الاستخدام العملي خلال تصفيات كأس العالم المقبلة هذا الشهر، قبل أن تكون في قلب كل لمسة وتمرير وتصويبة في صيف 2026، ورغم الانتقادات، تبقى هذه الكرة الحدث الأكثر انتظاراً، كونها سترافق لحظات الفرح والانتصار وربما الجدل أيضاً في أكبر بطولة كروية على وجه الأرض.

