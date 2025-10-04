«سبارتن ترايفيكتا» في العين 11 و12 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد حديقة الحيوانات بالعين لاستضافة منافسات «سبارتن ترايفيكتا»، التي تقام برعاية «أدنوك» وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن الشرق الأوسط يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، لتقديم تجربة رياضية فريدة لعشاق التحدي واللياقة البدنية.

ويتيح هذا الحدث الاستثنائي للمشاركين فرصة خوض ثلاثة أشكال من السباقات في عطلة نهاية أسبوع واحدة، وهي، سباق سبرينت لمسافة 5 كيلومترات، وسباق سوبر لمسافة 10 كيلومترات، وسباق بيست لمسافة 21 كيلومتراً، بالإضافة إلى سباقات الناشئين لمسافات تتراوح بين 1 و3 كيلومترات.

من جانبه، قال طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «يعتبر سباق سبارتن ترايفيكتا فرصة مثالية لتعزيز أسلوب الحياة النشط وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بطريقة ممتعة وتفاعلية، ونحن فخورون باستضافة هذا الحدث في حديقة الحيوانات بالعين، الذي يجمع بين التحدي الرياضي والتجربة الترفيهية الفريدة للمشاركين من جميع الأعمار».

ويشكّل هذا الحدث فرصة ثمينة للحصول على ميدالية ترايفيكتا المرموقة، إذ يُكمل المشاركون جميع السباقات الثلاثة في نفس عطلة نهاية الأسبوع. كما يضيف مرور مسار السباقات داخل حديقة الحيوانات بالعين إلى جانب مجموعة من الحيوانات البرية بعداً ممتعاً ومميزاً لهذا الحدث الرياضي المجتمعي الكبير.

ويضم الحدث أيضاً قرية المهرجان التي تقدم أنشطة ترفيهية عائلية، وعروضاً من الشركاء، وخيارات متنوعة من الطعام والشراب، لضمان تجربة شاملة تجمع بين الرياضة والترفيه لجميع أفراد العائلة.