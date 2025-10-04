الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الوصافة الخليجية» تحفّز «أبيض الناشئين» قبل كأس آسيا و«مونديال 2026»

«الوصافة الخليجية» تحفّز «أبيض الناشئين» قبل كأس آسيا و«مونديال 2026»
4 أكتوبر 2025 13:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»


خرج منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2009» بمجموعة من المكاسب والخبرات القيّمة، بعدما حلّ وصيفاً لبطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً 2025، إثر خسارته أمام المنتخب السعودي 0-2، في المباراة النهائية التي أُقيمت على استاد حمد الكبير بالدوحة، في ختام النسخة التي نُظمت للمرة الأولى تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وشهدت مشاركة ثمانية منتخبات من أبرز المواهب الخليجية الصاعدة.
ومثّلت المشاركة في «خليجي الناشئين» الظهور الرسمي الأول لهذا الجيل من «مواليد 2009»، ضمن تحضيراته المبكرة لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026 في السعودية، لتكون البطولة محطة إعدادية مهمة تمنح اللاعبين احتكاكاً حقيقياً وتجربة تنافسية ثمينة قبل التحديات القارية المقبلة.
وكان «أبيض الناشئين» حجز مقعده في نهائيات آسيا 2026، من بين تسعة منتخبات آسيوية تأهلت إلى كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025»، وهي قطر أوزبكستان، السعودية، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، اليابان، طاجيكستان، الإمارات، وإندونيسيا، وتُقام البطولة القارية في مايو 2026، لتمنح المنتخبات الثمانية الأولى بطاقات المشاركة في مونديال قطر 2026.
وقدّم منتخب الإمارات أداءً واعداً في مشاركته الخليجية الأولى، بعدما جمع 6 نقاط في الدور الأول بفوزين على عُمان 1-0 واليمن 2-1، قبل الخسارة أمام قطر 0-2، ليبلغ نصف النهائي، ويتجاوز العراق بهدف عبد الرحمن العواني، ثم يكتفي بـ «الوصافة»، بعد الخسارة أمام المنتخب السعودي مواليد 2008، المُتوج باللقب السادس في تاريخه، والذي يستعد بدوره للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025».
وهنّأ الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، المنتخب السعودي على فوزه باللقب، مشيداً بالمستوى المتميز الذي قدّمه المنتخب الإماراتي خلال مشوار البطولة، وأكد أن «خليجي الناشئين» حققت أهدافها في إبراز المواهب الواعدة وصقل مهارات اللاعبين الشباب، مشيراً إلى أن الحماس والعطاء اللذين أظهرهما اللاعبون يمثلان مكسباً حقيقياً لكرة القدم الخليجية.
من جانبه، أوضح ماجد سالم، مدرب «أبيض الناشئين»، أن المنتخب الحالي مواليد 2009 يُعد امتداداً لقاعدة عمل فنية متكاملة تشمل أيضاً مواليد 2008 و2010، مشيراً إلى أن الجهاز الفني فضّل المشاركة بهذا الجيل بهدف الإعداد المبكر لنهائيات كأس آسيا، كونه لم يخُض أي استحقاق رسمي من قبل. 
وقال: «هدفنا كان الاحتكاك واكتساب الخبرة، والحمد لله أثبت اللاعبون أنهم على قدر المسؤولية بالتأهل إلى النهائي، والمشاركة حققت لنا مكتسبات مهمة على المستوى الفني والذهني قبل المرحلة المقبلة من التحضير للبطولة الآسيوية».
وأشاد ماجد سالم بالدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب من اتحاد الكرة، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، مثمّناً اهتمام مجلس الإدارة بمنتخبات المراحل السنية وتوفير كل مقومات النجاح، كما وجّه الشكر إلى الأندية على تعاونها المثمر في إعداد اللاعبين، مؤكداً أن تكامل الجهود بين الاتحاد والأندية أسهم في تحقيق مشاركة إيجابية ومشرفة في الظهور الخليجي الأول لهذا الجيل.

كأس آسيا
الإمارات
كأس العالم
منتخب الناشئين
السعودية
قطر
كأس الخليج
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اقتصاد
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اليوم 14:41
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
علوم الدار
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
اليوم 14:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©